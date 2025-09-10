Antalya'da hasat geç başladı: Bahçede 100 TL...

Yaklaşık 25 yıldır incir yetiştiren üreticiler, ilk kez bu kadar düşük verimle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen incirlerde bu yıl hem rekolte, hem de hasat zamanı farklılık gösterdi. 25 yıldır incir yetiştiren üreticilerden Mesut Şanlı, bu yıl büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Normal şartlarda 15 ton ürün alınan incir bahçelerinden bu yıl sadece 3-4 ton civarında ürün elde edeceklerini anlatan Şanlı, bu sezon iklim şartları nedeniyle hem düşük verim aldıklarını hem de hasadın 25 gün geciktiğini dile getirdi.

İncir üreticisi Mesut Şanlı, 2025 Bursa siyah incir hasadına geçtiğimiz yıllara göre 25 gün geç başladıklarını, bu dramatik düşüşün en büyük sebebinin hava şartları, iklim değişiklikleri ve uzun süreli poyraz rüzgarları olduğunu dile getirdi. Şanlı, "Devamlı 25-26 gün poyraz esti. Koruklar hep döküldü. Askı da bu sene vurulamadı, koruklar kurudu. Geçen seneki meyvenin ancak dörtte birini alabildik" ifadelerini kullandı.

25 GÜN GEÇ HASAT EDİLDİ

Şanlı, "Geçen yıl 11 Ağustos'ta başlayan incir hasadı bu yıl 7 Eylül'de, yani yaklaşık 25 gün gecikmeyle başladı. Meyveye de şaşırttı, insana da. Havalar dengesiz gidince incir de zamanında olmadı" dedi.

Ürünlü'de doğal üretim yaptıklarını anlatan Şanlı, "Ürünlü'deki incir bahçelerinde yalnızca hayvan gübresi kullanılıyor, kimyasal gübreye kesinlikle yer verilmiyor. Rakımı 800 metre olan bölgede yetişen Bursa siyahı incirleri, yüksek şeker oranı ve lezzetiyle öne çıkıyor. Kalite olarak hiçbir sıkıntı yok, lezzet çok yüksek. Ama bu yıl verim azaldı" diye konuştu.

Yaşanan kayıplara rağmen umudunu koruduklarını anlatan Şanlı, "Arıcının ümidi nasıl bitmezse, biz de gelecek seneyi düşünüyoruz. Bu sene nasip bu kadarmış. Allah seneye daha iyi, daha kaliteli ürün nasip etsin" dedi.

Ürünlü'de incirin çok kaliteli olduğunu söyleyen Şanlı, "Bursa incirimizin 8 tanesi bir kilogram civarında geliyor. Kalite mükemmel. Bu yıl rekolte son 25 yılın en düşük rekoltesi fakat, kalite olarak oldukça yüksek. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı da incirlerimizde ayrı bir lezzetli, tat ve aroması çok yüksek" şeklinde konuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerine giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış fiyatı ise kalitesine göre 100 ile 120 TL arasında değişiyor.