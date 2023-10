Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:12

İngiliz yönetmen Anthony Hickox hayatını kaybetti. Sinemaseverler ünlü yönetmenin neden öldüğü araştırmaya başladı. Peki, Anthony Hickox kimdir, nereli? Anthony Hickox filmleri neler? Anthony Hickox neden öldü?

ANTHONY HİCKOX KİMDİR?

Anthony Hickox, 30 Ocak 1959 yılında doğdu. Komedi-korku türündeki çalışmalarıyla tanınan Hickox'un yönettiği yapımlar arasında "Sundown: The Vampire in Retreat" ve "Warlock: The Armageddon"ın yanı sıra Steven Seagal'ın Submerged'i ve Infamous 6 de sayılabilir.

Hickox, Madeline Anea ile evlendikten sonra Romanya'ya yerleşmişti. Son olarak Perfect Day adlı bir filmin çekimlerine başlamayı planlıyordu.

Yönetmenin babası Douglas Hickox da bir film yönetmeniydi. Annesi ise Anne V. Coates ise Arabistanlı Lawrence filminde oynamıştı. Kız kardeşi ve erkek kardeşi ise yazar ve yönetmen.

ANTHONY HİCKOX NEDEN ÖLDÜ?

Hayatının son yıllarını Romanya'da geçiren ünlü yönetmenin Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi. Yönetmenin neden öldüğü henüz açıklanmadı.