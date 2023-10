Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:32

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:32

Haluk Akakçe'nin kim olduğu araştırılıyor. Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından hayatı merak edildi. Peki, Haluk Akakçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk Akakçe neden öldü? Haluk Akakçe'nin hastalığı neydi?

HALUK AKAKÇE KİMDİR?

Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Video enstelasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine çalışmalar yapan Akakçe, Bilkent Üniversitesi'ndeki iç mimarlık eğitiminin ardından Londra'daki Royal College of Art ve Amerika’daki The School of the Art Institute of Chicago'daki MFA derecelerini birincilikle tamamladı. 1997'de ilk kişisel sergisini Chicago'da açmasının ardından sanat çalışmalarına Londra ve New York'ta devam etti.

Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art(New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum(New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz- Avusturya, 2008) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi(İstanbul, 2009) bulunuyor.

Sanatçının katıldığı önemli bienal ve festivaller arasında; 2002’deki "Metropolitan Iconographies" 25. Sao Paulo Bienali, 2001’deki "Painting at the Edge of the World" Walker Art Center, Minneapolis ve Paolo Colombo küratörlüğündeki 6.Uluslararası Dstanbul Bienali de yer alıyor. Sanatçı Las Vegas valisinin davetiyle 2006 yılına damgasını vuran projesi “Sky is the Limit”i Fremont Caddesi’ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision’da gerçekleştirdi. Las Vegas'ta şehir merkezinde, dört blok boyunca devam eden, dev ekranlardan oluşmuş bir kubbe olarak nitelenebilecek bu isin ardından Akakçe, Louis Vuitton markası tarafından geçmişte pek çok değerli sanatçının davet edildiği Maison Louis Vuitton Champs- Elysées’de video enstelasyonu sergiledi.

Haluk Akakçe Türkiye’de Sevil Dolmacı art gallery, New York'ta Deitch Projects, Londra'da Alison Jacques, Berlin’de Max Hetzler, Zürih’te Bob Van Orsouw Galeri, Atina’da Bernier Eliades tarafından temsil ediliyor.

HALUK AKAKÇE NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Haluk Akakçe dokuz gün komeda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.