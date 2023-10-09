Claudia Goldin kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Claudia Goldin çalışmaları neler?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:23

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:23

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı. Peki, Claudia Goldin kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Ekomi Ödülü sahibi Claudia Goldin çalışmaları neler?

CLAUDİA GOLDİN KİMDİR?

Claudia Goldin, 1946 yılında New York'ta doğdu. Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, doktora derecesini Gary Becker ve Jacob Mincer gibi önemli ekonomistlerin gözetiminde Chicago Üniversitesi'nden aldı.

Goldin'in araştırmaları, işgücü ekonomisi, eğitim ekonomisi ve cinsiyet eşitsizliği gibi konulara odaklanmaktadır. Özellikle, kadınların işgücüne katılımını, iş piyasalarındaki eşitsizlikleri ve eğitim fırsatlarının etkilerini incelemektedir.

Goldin'in çalışmaları, meslekler arasındaki ücret eşitsizliklerini açıklamak için cinsiyet farklılıklarını vurgulamaktadır. Örneğin, tıp ve hukuk gibi yüksek gelirli mesleklerde kadınların oranının artmasına rağmen, bu mesleklerdeki ücret farklılıkları oldukça belirgin bir şekilde devam etmektedir.

Ayrıca, Goldin'in araştırmaları, eğitim fırsatlarının işgücüne katılım ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini de inceler. Kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesinin, işgücü piyasasında daha fazla fırsat yaratması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi önemli bir bulgudur.

Claudia Goldin'in araştırmaları, birçok akademik makalede yayınlanmış ve ödüller almıştır. Ayrıca, Amerikan Ekonomi Derneği ve Ulusal Bilimler Akademisi gibi prestijli kuruluşların üyesidir.

Goldin, çalışmalarıyla ekonomi alanında büyük bir etki yapmış ve cinsiyet eşitsizliği ve iş piyasasındaki dengesizliklerin giderilmesi için politika önerileri sunan bir lider olarak kabul edilmektedir.