Antibiyotik kullanırken alkol alınabilir mi?

29 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

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Antibiyotikler bazen diğer ilaçlarla veya maddelerle etkileşime girebilir. Bu, beklenenden farklı bir etkinin ortaya çıkması anlamına gelir.

İlaçların antibiyotikle birlikte alınmasının güvenli olup olmadığından emin olmak için doktora veya eczacıya danışılabilir.

Bazı antibiyotiklerin yiyeceklerle birlikte alınması gerekirken, bazılarının da aç karnına alınması gerekir.

Peki antibiyotik veya diğer ilaçları kullanırken alkol almak sorun yaratır mı?

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) internet sitesinde, ilaç kullanırken veya kendinizi iyi hissetmediğinizde alkol almaktan kaçınılması tavsiye ediliyor. Ancak yaygın antibiyotikleri kullanırken aşırıya kaçmadan alkol almanın genellikle sorun yaratmadığı belirtiliyor.

Fakat ilaç kullanarak iyileşmeye çalışırken aşırı alkol alıp sarhoş olmanın bir yararı olmaz. Sorun, alkolün ilaçla ters etkileşimi değil, vücudu yorması ve su kaybına neden olmasıdır. Bununla birlikte, bazı antibiyotiklerin bulantı veya baş dönmesi gibi yan etkileri olabilir ve bu etkiler alkolle daha da ağırlaşabilir.

Antibiyotik kullanırken alkol alıp alamayacağınızdan emin değilseniz doktora veya eczacıya sorulması tavsiye ediliyor. Ancak bazı insanların bir kadeh içki uğruna antibiyotik dozlarını aksatmaları, ilaçlarını almaları gereken zamanda almamaları da doktorları endişelendiriyor.

Bakteriyel enfeksiyonlara karşı antibiyotik kullanırken her dozu zamanında almak önemli.

Doz atlamanın, ciddi bir sorun haline gelen antibiyotik direncini daha da kötü etkilediği belirtiliyor.

HANGİ ANTİBİYOTİKLERLE ALKOL ALINAMAZ?

Aslında doktorların yaygın olarak reçete verdiği antibiyotiklerin çoğu alkolden etkilenmez. Fakat bazı istisnalar da var.

Metronidazol ve tinidazol içeren antibiyotikleri kullanırken (bunlar etkin maddelerdir, ilacın ismi farklı olabilir) alkolden tamamen kaçınmak en doğrusudur.

Metronidazol, diş apsesi, vajinal enfeksiyonlar, cilt enfeksiyonları, enfekte bacak ülserleri ve yatak yaraları için kullanılır.

Tinidazol, metronidazol ile aynı enfeksiyonların çoğunu tedavi etmede ve Helikobakter pilori (H. pilori) adı verilen bakterileri bağırsaktan temizlemede kullanılan bir antibiyotiktir.

Metronidazol almayı bıraktıktan sonra 48 saat, tinidazol almayı bıraktıktan sonra 72 saat boyunca alkolden uzak durmak gerekir. Metronidazol veya tinidazol kullanırken alkol almak şu yan etkilere neden olabilir:

Bulantı ve kusma

Mide ağrısı

Sıcak basması

Hızlı veya düzensiz kalp atışı

Baş ağrıları

Baş dönmesi

Uyku hali

DİĞER ANTİBİYOTİKLER

Linezolid içeren antibiyotik kullanıyorsanız alkol almaktan kaçınmak iyi olabilir; linezolid içeren ilaçlar şarap, bira gibi damıtılmamış (mayalı-fermente) alkollü içkilerden etkilenebilir.

Doksisiklin: Alkol bu ilacı etkileyebilir ve eskiden beri ağır alkol kullanan kişilerde bu ilaç daha az etkili olabilir.

Çoğunlukla deri, kemik, idrar yolları ve alt solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ve etkin maddesi sefalosporin - cefotetan olan antibiyotikler alkolün emilimini yavaşlatarak asetaldehit adı verilen maddenin vücutta artmasına neden olur. Bu ise bulantı, kusma, yüzde kızarma, baş ağrısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlere yol açar.

Genellikle alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan Antabus adlı ilacın etkin maddesi olan disulfiram kullanıldığında da benzer semptomlar görülür.

İlacın amacı, alkol alındığında hoş olmayan yan etkiler ortaya çıkararak caydırıcı olmaktır. Semptomlar öyle kötüdür ki bu antibiyotikler alınırken ve birkaç gün sonrasında alkolden kaçınmak önemlidir.

DOĞUM KONTROL HAPI

Rifampisin ve rifabutin gibi bazı antibiyotikler doğum kontrol hapının etkinliğini azaltabilir.

Bu ilaçları kullanırken prezervatif gibi ek doğum kontrol yöntemleri kullanmak gerekebilir.