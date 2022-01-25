Türkiye’de antidepresan kullanımı 2021 yılında arttı

25 Ocak 2022 Salı, 04:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’deki antidepresan kullanımına ilişkin verileri derleyen bir çalışma yaptı. Ortaya çıkan veriler “Türkiye’nin psikolojisi bozuldu” dedirtti. Bulut’un çalışmasına göre 2017 yılında Türkiye’de, 48 milyon 226 bin 812 kutu antidepresan satıldı. 2018 yılındaki antidepresan kullanımı ise 49 milyon 43 bin 763 kutuya yükseldi. 2019 yılında da 49 milyon 857 bin 89 kutu antidepresan kullanıldı.

5 MİLYON KUTU ARTTI

Bulut’un derlediği verilere göre, antidepresan kullanımı 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964 kutuya çıkarken 2021 yılında ise yaklaşık 5 milyon kutu daha arttı. Böylece 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14 kutu antidepresan satıldı. “Antidepresan kullanımındaki artış halk sağlığı açısından endişe verici boyutlarda” uyarısında bulunan Bulut, “Son iki yıldır antidepresan kullanımı neredeyse 10 milyon kutu artmış durumda. İlaç kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ekonomik kriz, enflasyon, her gün birbiri ardına temel ihtiyaç ürünlerine yapılan fahiş zamlar, işsizlik vatandaşın psikolojisini bozdu” ifadelerini kullandı.

104. SIRAYA GERİLEDİK

Birleşmiş Milletler’in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu’nda Türkiye’nin 2020 yılında 93. sıradan 104. sıraya gerilediğine dikkat çeken Bulut, şunları kaydetti: Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 1 trilyon 85 milyar lira. Vadesinde ödenemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlar ise 25.6 milyar lira düzeyinde. İşsiz sayısının da 10 milyona yaklaştığı ülkemizdeki ekonomik göstergeler her şeyi özetliyor.