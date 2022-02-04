Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu 'Eflatun' filminden ilk tanıtım

04 Şubat 2022 Cuma, 10:29

İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı "Eflâtun" filminden ilk tanıtım yayınlandı. Çekimleri pandemi öncesinde tamamlanan filmin ulusal ve uluslararası festivallere katılması planlanıyor.

Cüneyt Karakuş’un ilk uzun metrajlı filmi olan "Eflatun"da Kerem Bürsin, Oflaz karakterini canlandırırken İrem Helvacıoğlu ise Eflatun’a hayat veriyor. Filmde Bürsin ve Helvacıoğlu’na Nazan Diper, Melisa Akman, Erman Okay, Semiha Bezek, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği alan filmde, VFX, 2D, 3D, özel ses efektleri, reel görüntüler ve animasyonları bir arada kullanılarak görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçiminin somutlaştırması amaçlandı.

FİLMİN KONUSU NE?

Eflâtun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur. Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur.

İşte filmden ilk fragman...