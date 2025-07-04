Antrofobinin ne demek olduğu merak edilen sorulardan biri hâline geldi. Peki, Antrofobi nedir? Antrofobi ne demek?

ANTROFOBİ NEDİR?

Antropofobi, insanlardan veya toplumdan korkmaya verilen addır. Yunanca, anthropos (insan) ve phobos (korku, çekinme) kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Bir insanın diğer insanlardan duyduğu aşırı korkuyu ifade eder. Sosyal bir fobidir ve sosyal bir izolasyona sebebiyet verebilir. Buna karşılık misanthropie insanlara karşı duyulan nefreti ifade eder ve bu nefretin arkasında korku olabileceği gibi, başka nedenleri de olabilir.

ANTROFOBİ NE KADAR YAYGIN?

Antropofobi ve diğer spesifik fobiler en çok gençlerde ve kadınlarda görülür. Yaklaşık 5 ergenden 1’i bir noktada belirli bir fobi yaşarken yaklaşık 10 yetişkinden 1’i yaşamları boyunca belirli bir fobi yaşar.

ANTROFOBİYE NE SEBEP OLUR?

Antropofobinin her zaman net bir nedeni yoktur. Aşağıdakileri yaşadıysanız antropofobi geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir: