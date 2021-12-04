AÖL sınavı başlıyor: Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş nasıl yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek?

04 Aralık 2021 Cumartesi, 14:54

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) sınavları için beklenen hafta geldi. Öğrenciler sınavlara çevrim içi olarak katılacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 4 Aralık 09.30'da başlayacak 10 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.

SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ OLACAK

AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?