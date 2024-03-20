Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:06

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:06

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Aort damarı yırtılması nedir, neden olur? Aort damarı yırtılması belirtileri nelerdir?

AORT DAMAR YIRTILMASI NEDİR?

Aort damarının iç duvarında yırtılma veya ayrılma meydana gelmesi aort damar yırtılması olarak adlandırılır. Bu yırtılma, aort damarının farklı bölgelerinde ve farklı şekillerde meydana gelebilir. Aort damar yırtılması akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır:

Akut Aort Yırtılması: Ani ve şiddetli bir şekilde meydana gelen yırtılmadır. Acil tıbbi müdahale gerektirir ve ölümcül olabilir.

Kronik Aort Yırtılması: Yavaş ve kademeli olarak meydana gelen yırtılmadır. Belirtileri daha hafif olabilir ve zamanla ilerler.

AORT DAMAR YIRTILMASI NEDENLERİ

Yüksek tansiyon: Kontrolsüz yüksek tansiyon, aort damarının zayıflamasına ve yırtılmaya yatkın hale gelmesine neden olabilir.

Aort damarı anevrizması: Aort damarının anormal şekilde genişlemesi, yırtılma riskini artırır.

Damar sertliği (ateroskleroz): Aort damarında plak birikmesi, damarın daralmasına ve zayıflamasına neden olabilir.

Genetik faktörler: Aort damar hastalıklarına yatkınlık bazı ailelerde daha yaygındır.

Travma: Göğüs veya karın bölgesine gelen travmalar aort damarının yırtılmasına neden olabilir.

AORT DAMAR YIRTILMASI BELiRTiLERi

Göğüs veya sırt ağrısı: Ani ve şiddetli bir şekilde başlayan, bıçak saplanır gibi veya yırtılır gibi tarif edilen ağrı.

Nefes darlığı: Ani ve şiddetli nefes darlığı.

Yutma güçlüğü: Yutkunurken zorlanma veya ağrı hissi.

Bayılma veya bilinç kaybı: Ani olarak bayılma veya bilinç kaybı.

Hızlı kalp atışı: Nabızda ani artış.

Terleme: Soğuk terleme.

Ciltte solgunluk: Ciltte solgunluk ve soğukluk.