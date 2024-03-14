Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 14.03.2024 - 13:51

Dünyada yaşanan Covid-19 virüsünün ardından girilen ekonomik krizler ve enflasyonun artması birçok iş sahasını da oldukça etkiledi. Düşük fiyatlandırma ve esnek çalışma saatleri isteyen çalışanlara uygun işler bulunamıyor. Peki, Job ghosting nedir? Job ghosting ne anlama gelir?

JOB GHOSTING NEDİR?

Birisiyle iletişimin aniden ve beklenmedik bir şekilde kesilmesi yani bir anlamda ortadan kaybolması için kullanılan 'ghosting' 2010'ların ortalarında sosyal medya ve flört uygulamalarının ön plana çıkmasıyla ortaya çıktı. 2017 yılında ise Merriam-Webster, bu yeni tanımı sözlüğe ekledi.

Ancak son yıllarda adını sıkça duyduğumuz 'ghosting' artık sadece ilişkilerde kullanılan bir terim değil. İş hayatında görülen 'job ghosting' bir süredir işverenlerin en büyük sorunlarından biri... Buna göre adaylar iş görüşmesine geleceğini söylemesine rağmen gelmiyor ya da tam tersi işe girdikten çok kısa süre sonra bir anda haber bile vermeden işten ayrılıyor. İşte bu ortadan kaybolma 'job ghosting' olarak yorumlanıyor.

JOB GHOSTING NE ANLAMA GELİYOR?

Forbes'un haberine göre 'ortadan kaybolanlar' sadece başvuru sahipleri değil. İşin diğer boyutunu da es geçmemek gerekiyor. Örneğin başvuru sahibi özgeçmişini bir işverene sundu, görüşmeye çağrıldı ve birkaç ay boyunca yaklaşık üç ila altı kişiyle görüşme sürecinden geçti. Aday bu fırsattan heyecan duydu ancak işe alım ekibinin sağır edici bir sessizliği olunca hevesleri söndü. Aramalara, mesajlara, e-postalara veya LinkedIn mesajlarınıza cevap verilmedi. İşte iletişimdeki ani kesinti yani 'job ghosting' kişinin işi alamadı mesajıydı.