Apar topar ameliyat edilmişti: Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama
Bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan oyuncu Erkan Petekkaya, geçen günlerde apar topar ameliyata alınmıştı. Petekkaya'nın, böbreklerinden operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu hakkında ilk kez konuşan oyuncu, "Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı. Böbreğime stent takıldı" ifadelerini kullandı.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Sana Söz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı yaşayan oyuncunun, ameliyat edildiği öğrenilmişti.
Operasyonu, Kavacık'taki özel bir hastanede gerçekleştirilen Petekkaya'nın ameliyatının, 1 saat 45 dakika sürdüğü aktarılmıştı. 51 yaşındaki oyuncu, 4 yıl önce de böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuştu.
"BÖBREĞİME STENT TAKILDI"
Son olarak başarılı bir operasyon geçiren Petekkaya, sağlık durumu hakkında Posta'ya konuştu. Durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, şunları söyledi:
"Uzun yıllardır çektiğim böbrek rahatsızlığı sonucu ameliyat oldum. Ameliyatımı Doktor Rasim Güzel gerçekleştirdi. Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı. Böbreğime stent takıldı."
"SAĞLIK SORUNUNU GERİDE BIRAKTIM"
"Bugün hastaneden taburcu olacağım. Zaten uzun yıllardır çektiğim bir sağlık sorunuydu. Ameliyat olarak bu sağlık sorununu geride bıraktım."
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