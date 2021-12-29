Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Geçen haftalarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Erkan Petekkaya'nın, son olarak böbreklerinden operasyon geçirdiği ortaya çıktı. 51 yaşındaki Erkan Petekkaya, bu sabah ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
'Paramparca' ve son olarak final yapan 'Sana Söz' dizisinde rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, böbreklerinden ameliyat oldu.
Operasyonu, Kavacık'taki özel bir hastanede bu sabah gerçekleştirilen Petekkaya'nın ameliyatı, 1 saat 45 dakika sürdü.
AYNI SEBEPLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Snob Magazin'in haberine göre; ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Erkan Petekkaya, geçen haftalarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
51 yaşındaki oyuncu, dört yıl önce de böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuştu.
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