Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:25

'Paramparca' ve son olarak final yapan 'Sana Söz' dizisinde rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, böbreklerinden ameliyat oldu.

Operasyonu, Kavacık'taki özel bir hastanede bu sabah gerçekleştirilen Petekkaya'nın ameliyatı, 1 saat 45 dakika sürdü.

AYNI SEBEPLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Erkan Petekkaya, geçen haftalarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

51 yaşındaki oyuncu, dört yıl önce de böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuştu.