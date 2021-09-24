Erkan Petekkaya'dan tepki çeken 'aşı' açıklaması: Uygulanma biçimine karşıyım

24 Eylül 2021 Cuma, 17:33

Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, dün akşam Seren Kesten ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Petekkaya, oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi.

Şu sıralar yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Petekkaya, düğünde bazı açıklamalarda bulundu. Petekkaya, aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım."

"İNSANLARA NEDEN HEP BIONTECH VURUYORLAR?"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; dikkat çeken açıklamalarına devam eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü kimin elinde? Ne oluyor, bu işler nasıl dönüyor? Niye durmadan insanlara BioNTech vuruyorlar? Biz de vatandaş olarak ve başka insanları tehlikeye sokmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çözmemiz gereken en büyük sorun pandemidir."

Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.