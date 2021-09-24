Erkan Petekkaya'dan tepki çeken 'aşı' açıklaması: Uygulanma biçimine karşıyım
Oyuncu Erkan Petekkaya, yeğeni Levent Çatmaz’ın düğün töreninde muhabirlere koronavirüs aşı karşıtları hakkında açıklama yaptı. Petekkaya, "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım" dedi.
Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, dün akşam Seren Kesten ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Petekkaya, oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi.
Şu sıralar yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Petekkaya, düğünde bazı açıklamalarda bulundu. Petekkaya, aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi:
"Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım."
"İNSANLARA NEDEN HEP BIONTECH VURUYORLAR?"
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; dikkat çeken açıklamalarına devam eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"Dünya Sağlık Örgütü kimin elinde? Ne oluyor, bu işler nasıl dönüyor? Niye durmadan insanlara BioNTech vuruyorlar? Biz de vatandaş olarak ve başka insanları tehlikeye sokmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çözmemiz gereken en büyük sorun pandemidir."
Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.
İlgili Haberler
- Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü: 'En pis küfürleri size gönderiyorum'
- Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu: 'O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?'
- Kerimcan Durmaz’dan Erkan Petekkaya’ya yeni yanıt
- Acun Ilıcalı'ya 'Utanıyorum senin kanalında olmaktan' demişti: Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya veda etti
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Öğretmenden öğrencilere skandal sorular
- Çok konuşulacak iddia: Ülkeyi terk ediyorlar
- 'Teşkilatçı' kurye için karar verildi
- Yabancı bankalardan 'Türkiye' tahmini
- Tarkan sildiği fotoğrafa açıklık getirdi
- Murat Ülker'den 'pahalılık' yanıtı
- Kuntz'a sürpriz yardımcı! O ismi tercih etti!
- Piyasalar karıştı! Dolar/TL fırladı
- Kaya'dan zehir zemberek sözler