Apartmanlar arasında yetiştirmeye çalışıyorlar: Toplanması zahmetli

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:44

Sivas’ta, şehrin beton denizi arasında dededen gelen çiftçiliği sürdüren 53 yaşındaki Adem Helvacıoğlu, 52 yaşındaki eşi Songül Helvacıoğlu ile ata tohumlarını yeşertiyor. Helvacıoğlu çifti, çiftçiler arasında rağbet gören ithal tohumlara rağmen geleneksel tohumların yaşatılmasını ve bu tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için azimle çalışıyor. Artık genellikle tek kullanımlık İsrail tohumlarının tercih edildiğini belirten Helvacıoğlu çifti, “İthal tohumların verimi yüksek fakat bu tohumların geneli yekpare. İsrail tohumunda sadece bir kez ekim yapılabiliyor. Bizim ata tohumlarımızın verimi az olsa da sürekliliği var. Her sene mahsulü topluyorum tohumlarını çıkartıp kurutuyorum. Tohumlarımı kendim fideliyorum” dedi. Helvacıoğlu çifti, ata tohumlarının mirasını korumanın yanı sıra, çevre dostu ve sürdürülebilir bir tarım anlayışını da yaygınlaştırmak istiyor.

ATA TOHUMLARI SON FASLINI YAŞIYOR

Ata tohumunun devamını getirmek için artık kimsenin uğraşmayacağını belirten Helvacıoğlu, “Bahçemizde domates, salatalık, fasulye ve kabak var. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapıyoruz. Her mahsulümüzü ata tohumuyla yetiştiriyoruz. Fakat artık bizim de ekmeye biçmeye yerimiz kalmadı. Apartmanlar arasında ata tohumunu yeşertmeye çalışıyoruz. Artık fasulyenin hasat zamanı. Eşimle birlikte topluyoruz. Fasulyenin toplanması çok zahmetli. Bu nedenle az ektim. Çocuklar toplamaya gelmiyorlar. Artık ata tohumunun devamını getirmek için kimse uğraşmaz. Genellikle ithal tohumlar tercih ediliyor. İthal tohumların verimi yüksek fakat bu tohumların geneli yekpare” dedi.

“ÇOĞU KÖYDE İTHAL TOHUM EKİLİYOR”

Çiftçilerin genelde İsrail tohumu tercih ettiğini belirten Helvacıoğlu, “Bu ithal tohumlar bir kez ekiliyor. Diğer sene tekrar ekilmesi mümkün değil. Bu nedenle çiftçi yeniden tohum alıyor. İthal tohumların verimi biraz daha yüksek oluyor. Bizim ata tohumlarımızın verimi az olsa da sürekliliği var. Her sene mahsulü topluyorum tohumlarını çıkartıp kurutuyorum. Tohumlarımı kendim fideliyorum. İsrail tohumunda böyle bir seçenek yok. Sivas’ın çoğu köyünde bu ithal tohum ekiliyor. Bir sene ekiliyor diğer sene bir ton para dökülüyor. Biz çok büyük beklentilerle bu ekimi yapmadık. Tarımı sevmeyen yapamaz” şeklinde konuştum.