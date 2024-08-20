Çarşı ve pazarın en çok satan meyvesinde hasat zamanı! Tarlada 50, pazarda 100 TL!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:58

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:58

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve köylerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Cimin üzümü, endemik bir tür olarak bölgenin aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Erzincan'ın 2002 yılında coğrafi işareti tescil edilen önemli ürünlerinden biri olan Cimin üzümünün, hasadına genel olarak Ağustos ayının ikinci yarısında başlanıyor.

Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde, tüm tarım sektöründe olduğu gibi verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsur olan iklim şartları önem arz ediyor. Cimin üzümünde hasat sezonu rakıma göre Kasım ayına kadar devam ediyor.

“KİLOSU TARLADA 50-60, MARKETTE 100-120 LİRA”

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, tarlada 50-60 lira, markette 100-120 liradan satılıyor.

“10 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİLİYOR”

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Üzümlü'ye bağlı Baybırbağ köyünde hasat yapan Pehlül Toprak, “Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Buradaki bağlar 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Ağustos’un ortalarında başlar, Kasım ayına kadar devam eder” dedi.

Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Recep Çetin ise, “Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bu sene rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasadın Ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.