Araban Ovası'nda hasat 2 ay geç başladı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ovada ekimin neden geciktiğini anlatarak, "Araban Ovası'nın verimli toprağında yetişen ve ülke genelinde ün yapan sert buğdayı üreten çiftçilerimiz, yağışsız ve kurak geçen mevsim nedeniyle tohumlarını toprağa ancak Kasım sonunda ekebildi. Ekim yaklaşık 2 ay gecikti" dedi.

Altun, kuraklığın üreticileri zorladığını belirterek, "Araban'da bilinçli üretim yapan çiftçilerimiz bu yıl ciddi ekim sıkıntısı yaşadı. Yağış olmadığından buğday ve arpa ekimleri kuruya yapılıyor. Arazisinde sulama sondajı olan üreticiler ise çimlenme ve hasat döneminde kaliteli ve yüksek rekolteli ürün alabilmek için yerin yüzlerce metre altından elektrik gücüyle su çıkararak sulama yapmak zorunda kalacak. Bu da üretim maliyetlerini ciddi şekilde artıracak" dedi.

Altun, çiftçilerin verimli bir sezon geçirebilmesi için önümüzdeki dönemde yağışlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.