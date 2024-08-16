Araban Ovası'nın ikinci ürününde hasat başladı: Çekirdekten ekiliyor...

Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen kavun hasadına başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:27
Araban Ovası'nın ikinci ürününde hasat başladı: Çekirdekten ekiliyor...
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Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezleri arasında olan Araban Ovası'nda ikinci ürün kavun sevinci yaşanıyor. Sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından çekirdekten dikimi yapılan ikinci ürün Araban Baklavası olarak bilinen kavun hasadına başlandı.

“ARABAN KAVUNUNUN HASADINA BAŞLADIK”

Hasat ile ilgili konuşan çiftçi Yusuf Karataş, “Mayıs ayında Meşhur ikinci ürün olarak çekirdekten dikimini yaptığımız Araban Kavununun hasadına başladık. Çekirdekten ikinci ürün olarak dikimini yaptığım 30 dönüm kavun ve karpuz hasadına başladım. Arazimde daha önce sarımsak ekiliydi, sarımsakları hasadından sonra yerine çekirdekten kavun diktik. Şu anda kavunumuzun hasadına başladık rekolte yüksek, inşallah fiyatında da memnun kalırız. Araban Ovası'nın sıcaklığı biraz fazladır, olgunlaşan kavunlar fazla sıcağa dayanamaz'' şeklinde konuştu.


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