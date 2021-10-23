Araçların kışa hazırlığında nelere dikkat edilmeli?
Radyo Trafik ortak yayınında 15 günde bir yayınlanan "Trafikte Yaşam" programında İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan ve Radyo Trafik dinleyicilerinden gelen soruları cevapladı. Araçları kış şartlarına hazırlamanın önemine değinen İntepe, kış bakımının mutlaka gerekli olduğunu söyledi.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araç sahiplerinin de her yıl yaptıkları hazırlıklar başladı. Araçları kış şartlarına hazırlamanın önemine değinen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, katıldığı Radyo Trafik ortak yayınında kış bakımının mutlaka gerekli olduğunu söyledi.
ARAÇ BAKIMI YA DA KİŞİSEL OLARAK
KIŞA NASIL HAZIRLANMALIYIZ?
Aracın kış hazırlıklarını yaparken
“Aracınıza evlat muamelesi yapın, gerekli yerlerde gerekli masrafları
yapmazsanız, daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz” ifadelerini kullanan
Mert İntepe, “Öncelikle kış lastiği takılması gerekiyor. Üstelik kış lastiği
takılırken, kesinlikle 4 adet lastik değiştirilmeli. 2 lastik değiştirmek aracın dengesiniz bozar
ve her frende kaymaya neden olur” dedi.
İleri sürüş teknikleri uzmanı,
ayrıca akünün önemli bir ayrıntı olduğuna değindi.
“Akü önemli bir ayrıntı, akü başlarının
oksitlenmemesi gerekli” diyen İntepe ayrıca, antifriz ve V kayışı kesinlikle
gözden geçirilmesi gerektiğini ve filtrelerin kesinlikle değiştirilmesini
söyledi. Kış bakımı önerileri arasında arka cam rezistansı kontrol edilmesi de
yer aldı.
Araç bakımı dışında araçta mutlaka
bulunması gereken malzemelere hakkında da bilgi veren İleri Sürüş Teknikleri
Uzmanı bu malzemeleri; kar fırçası, kürek, eldiven, kar zinciri, ilk yardım
çantası ve yangın tüpü olarak sıraladı.
YEŞİL VE KIRMIZI ANTİFİRİZ FARKI
NEDİR?
İntepe, gelen soru üzerine yeşil
ve kırmızı antifriz konusuna açıklık getirdi.
“Aracınızın motor yağında olduğu
gibi antifriz modeliyle ilgili de bir orijinallik söz konusudur” diyen İntepe,
“Antifriz seçimi aracınızın model yılından, motor teknolojisine ya da dizel -
benzinli olmasına kadar değişiklik gösterir. Aracınızın önerdiği antifrizi
kullanmazsanız tüm hortumlarınız parçalanır. Tamamının antifriz olması
gerekmiyor. Yarı yarıya; yarısı su, yarısı antifriz olabilir” dedi.
Antifriz konusunda önemli bir
ayrıntıya dikkat çeken Mert İntepe, “Geçen sene aracınıza antifriz
koymadıysanız bu sene koyarken dikkat edin, çünkü aracınıza zarar verebilir”
ifadelerini kullandı.
Bazı kişilerin antifriz yerine
tuzlu su kullanmalarına da değinen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı, araca tuz
atıldığında oksitlenen yerleri belki çözebileceğini ama genel olarak araca
büyük zararlar verebileceğini belirtti.
BAKIM SÜRESİNE DİKKAT!
Aracın yağ bakımı gibi rutin
bakımlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İntepe, bu konuda bilinen
yanlışlara da değindi.
Anca 3 yılda 10 bin kilometre
yapıyorum diye düşünüp bakımın süresini çok açılmamasını söyleyen Mert İntepe,
“Kilometre dolmadıysa bile yıllarca bakım yaptırmamak kesinlikle araca zarar verir,
yağın bir ömrü var. Araç çalışmadığı zaman daha hızlı yağ değişimi yapılması
gerekli. Hatta km dolmadı ama süre geldiyse önleyici bakım yapılabilir. Malum
kış şartları geliyor. Ekonomik bir durum yoksa kesinlikle gidilmeli. Kilometrenin
gelmesi beklenmemeli” dedi.
KISA SORULARA KISA CEVAPLAR
İntepe’nin diğer sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:
Dizel araçlar vurdurma yöntemiyle
çalıştırılmaz deniyor, doğru mu?
Araç otomatikse vurduramazsınız,
ancak düz vites araç dizel ya da benzinliyse vurdurarak çalıştırabilirsiniz.
Araçlarda fren yaparken vites küçülterek yavaşlayabilirsiniz.
Hibrit bir aracım var, şehir
içinde devamlı değişen yakıt türü aracıma zarar verir mi?
Herhangi bir sorun olmaz, araçlar
zaten buna göre tasarlanıyor.
Aracımıza farklı istasyonlardan aldığımız
yakıtın etkisi nedir?
Bilinen istasyonlardan alınan
yakıtlar genelde daha temizdir. Ürün karıştırılmaz ve düzenli yakıt tankı
temizlikleri yapılmaktadır.
Mazot deposuna katkı maddesi eklemek
istiyorlar, bu gerekli mi?
Aracınıza katkı maddesi ekletmeyin,
aracınızı bozar!
ADBLUE araçlara eklenmeli mi?
Araçların fabrika çıkışı adblue deposu var konmak zorunda hem havayı korumak hem motoru korumak için eklenir.
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