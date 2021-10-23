Araçların kışa hazırlığında nelere dikkat edilmeli?

23 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araç sahiplerinin de her yıl yaptıkları hazırlıklar başladı. Araçları kış şartlarına hazırlamanın önemine değinen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, katıldığı Radyo Trafik ortak yayınında kış bakımının mutlaka gerekli olduğunu söyledi.

ARAÇ BAKIMI YA DA KİŞİSEL OLARAK KIŞA NASIL HAZIRLANMALIYIZ?

Aracın kış hazırlıklarını yaparken “Aracınıza evlat muamelesi yapın, gerekli yerlerde gerekli masrafları yapmazsanız, daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz” ifadelerini kullanan Mert İntepe, “Öncelikle kış lastiği takılması gerekiyor. Üstelik kış lastiği takılırken, kesinlikle 4 adet lastik değiştirilmeli. 2 lastik değiştirmek aracın dengesiniz bozar ve her frende kaymaya neden olur” dedi.

İleri sürüş teknikleri uzmanı, ayrıca akünün önemli bir ayrıntı olduğuna değindi.

“Akü önemli bir ayrıntı, akü başlarının oksitlenmemesi gerekli” diyen İntepe ayrıca, antifriz ve V kayışı kesinlikle gözden geçirilmesi gerektiğini ve filtrelerin kesinlikle değiştirilmesini söyledi. Kış bakımı önerileri arasında arka cam rezistansı kontrol edilmesi de yer aldı.

Araç bakımı dışında araçta mutlaka bulunması gereken malzemelere hakkında da bilgi veren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı bu malzemeleri; kar fırçası, kürek, eldiven, kar zinciri, ilk yardım çantası ve yangın tüpü olarak sıraladı.

YEŞİL VE KIRMIZI ANTİFİRİZ FARKI NEDİR?

İntepe, gelen soru üzerine yeşil ve kırmızı antifriz konusuna açıklık getirdi.

“Aracınızın motor yağında olduğu gibi antifriz modeliyle ilgili de bir orijinallik söz konusudur” diyen İntepe, “Antifriz seçimi aracınızın model yılından, motor teknolojisine ya da dizel - benzinli olmasına kadar değişiklik gösterir. Aracınızın önerdiği antifrizi kullanmazsanız tüm hortumlarınız parçalanır. Tamamının antifriz olması gerekmiyor. Yarı yarıya; yarısı su, yarısı antifriz olabilir” dedi.

Antifriz konusunda önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Mert İntepe, “Geçen sene aracınıza antifriz koymadıysanız bu sene koyarken dikkat edin, çünkü aracınıza zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Bazı kişilerin antifriz yerine tuzlu su kullanmalarına da değinen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı, araca tuz atıldığında oksitlenen yerleri belki çözebileceğini ama genel olarak araca büyük zararlar verebileceğini belirtti.

BAKIM SÜRESİNE DİKKAT!

Aracın yağ bakımı gibi rutin bakımlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İntepe, bu konuda bilinen yanlışlara da değindi.

Anca 3 yılda 10 bin kilometre yapıyorum diye düşünüp bakımın süresini çok açılmamasını söyleyen Mert İntepe, “Kilometre dolmadıysa bile yıllarca bakım yaptırmamak kesinlikle araca zarar verir, yağın bir ömrü var. Araç çalışmadığı zaman daha hızlı yağ değişimi yapılması gerekli. Hatta km dolmadı ama süre geldiyse önleyici bakım yapılabilir. Malum kış şartları geliyor. Ekonomik bir durum yoksa kesinlikle gidilmeli. Kilometrenin gelmesi beklenmemeli” dedi.

KISA SORULARA KISA CEVAPLAR

İntepe’nin diğer sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Dizel araçlar vurdurma yöntemiyle çalıştırılmaz deniyor, doğru mu?

Araç otomatikse vurduramazsınız, ancak düz vites araç dizel ya da benzinliyse vurdurarak çalıştırabilirsiniz. Araçlarda fren yaparken vites küçülterek yavaşlayabilirsiniz.

Hibrit bir aracım var, şehir içinde devamlı değişen yakıt türü aracıma zarar verir mi?

Herhangi bir sorun olmaz, araçlar zaten buna göre tasarlanıyor.

Aracımıza farklı istasyonlardan aldığımız yakıtın etkisi nedir?

Bilinen istasyonlardan alınan yakıtlar genelde daha temizdir. Ürün karıştırılmaz ve düzenli yakıt tankı temizlikleri yapılmaktadır.

Mazot deposuna katkı maddesi eklemek istiyorlar, bu gerekli mi?

Aracınıza katkı maddesi ekletmeyin, aracınızı bozar!

ADBLUE araçlara eklenmeli mi?

Araçların fabrika çıkışı adblue deposu var konmak zorunda hem havayı korumak hem motoru korumak için eklenir.