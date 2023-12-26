Arak'ın Sema Sultan'ı Bennu Yıldırımlar'ı 4 saatte 25 yıl yaşlandırıldı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:32

Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri, Kadın, Sadakatsiz, Kusursuz Kiracı ve son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar şimdilerde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolünü paylaştığı Arak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

MAKYAJI 4 SAAT SÜRDÜ

Dizide Sema Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yüz, el ve boynuna yapılan makyaj ile yaşlandırılan Bennu Yıldırımlar 4 saatte 25 yıl yaşlandırıldı.

Ünlü oyuncunun yeni imajına; 'Ne kadar değişmiş', 'Tanıyamadım', 'Teknik çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.