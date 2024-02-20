Ararat Mor kimdir, nereli? Ararat Mor neden öldü? Ararat Mor hangi filmlerde oynadı?
Oyuncu Ararat Mor hayatını kaybetti. Mor'un vefatını DEM Parti Meclis ve MYK Üyesi, Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüsü Murad Mıhçı X (Twitter) hesabından duyurdu. Mıhçı, "inanamıyorum. Ne acelen vardı. Çok üzgünüm çok!" ifadelerini kullandı. Peki, Ararat Mor kimdir, nereli? Ararat Mor neden öldü? Ararat Mor hangi filmlerde oynadı?
"Takva", "Bahtı Kara", "Abluka" ve "Elde Var Hayat" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ararat Mor, 58 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ararat Mor kimdir, nereli? Ararat Mor neden öldü? Ararat Mor hangi filmelrde oynadı? İşte ayrıntılar...
ARARAT MOR KİMDİR?
Ararat Mor, 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugüne kadar, "Takva", "Bahtı Kara", "Kollama", "Elde Var Hayat", "Sevgi Bağlayınca", "Krallar Kulübü", "Çırağan Baskını", "Urfalıyam Ezelden" ve "Abluka" gibi sinema filmlerinde aldığı rollerin yanı sıra 'Meyhanede' ve 'Nerede Kalmıştık?' isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır.
Dizilerde de rol alan oyuncu 'Gülbeyaz', 'Sonbahar', 'Zoraki Başkan', 'Geniş Aile', 'Son', 'Kalbim Dört Mevsim', 'Hayat Devam Ediyor', 'Elde Var Hayat', 'İşler Güçler', 'Merhaba Hayat', 'Benim İçin Üzülme', 'Bir Aşk Hikayesi', 'Güzel Ve Çirkin', 'Fatih', 'Bir Yusuf Masalı', 'Zeytin Tepesi', 'Fatih Harbiye', 'Urfalıyam Ezelden' gibi yapımlarda rol aldı.
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