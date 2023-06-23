Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosunda yer aldı

Dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman'ın başrolde olduğu "Nine Perfect Strangers" dizisi geri dönüyor. İkinci sezon onayını alan dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Aras Aydın da dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:54
Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosunda yer aldı
Abone Ol google-news

Yapımcılığını David E. Kelley'nin üstlendiği, senaryosunu John Henry Butterworth ve Samantha Strauss'un kaleme aldığı Nine Perfect Strangers, 2. sezon onayını aldı. Nicole Kidman'ın hem başrole hem de yapımcılığa döneceği açıklandı.

(Aras Aydın)

NTV'nin Variety'den aktardığı habere göre; ikinci sezonda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda olacak.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.


Aras Aydın nicole kidman Nine Perfect Strangers

En Çok Okunan Haberler