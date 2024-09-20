Deha dizisi ekranlara geliyor: Aras Bulut İynemli başrolde

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:55

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:55

Başarılı oyuncular Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’in başrollerini paylaştığı yeni dizi Deha, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım’ın imzasını taşıyan dizinin ilk bölüm çekimleri, KKTC'de bulunan Grand Pasha Kyrenia Otel’de gerçekleştirildi. Çekimler için otele sıfırdan set kuruldu ve yoğun bir tempoda tamamlandı.

SIFIRDAN SET KURULDU

Dizinin KKTC'deki çekimlerinde, Grand Pasha Kyrenia Otel’in balo salonuna özel olarak set kuruldu. Kurulumu bir günü bulan set, otel ve dizi ekibinin özverili çalışmalarıyla tamamlandı. Dizinin bu bölümünde yer alan sahnelerin çekimi, büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

OYUNCULARA YOĞUN İLGİ

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez, çekimler boyunca otel çalışanları ve hayranlarıyla sık sık bir araya geldi. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayan oyuncular, dostça tavırlarıyla dikkat çekti. Otel ekibi, oyuncularla sıcak bir bağ kurarken, son gece düzenlenen yemekle birlikte keyifli anlar yaşandı. Taner Ölmez’in çekilişle dağıttığı hediyeler de geceye renk kattı.

BABA VE OĞULUN ÇEKİŞMELİ İLİŞKİSİ İZLEYİCİYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Deha dizisi, çocukken babası tarafından terk edilmiş olan Devran’ın hikâyesini konu alıyor. İstanbul’un eski ve yoksul semtlerinden birinde annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle büyüyen Devran, özel yeteneği olan zekâsı ile dikkat çeker. Ülkenin en büyük dolandırıcılarından biri olan babası İskender ile girdiği çekişmeli ilişki, dizinin ana temasını oluşturuyor. Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Devran ve Uğur Polat’ın hayat verdiği İskender karakterleri arasındaki baba-oğul mücadelesi, izleyicilere sürükleyici bir intikam hikayesi sunacak.



OYUNCU KADROSU

Yeni dizi Deha, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolde Aras Bulut İynemli'nin Devran karakterini canlandırdığı yapımda, usta oyuncu Uğur Polat, Devran’ın babası İskender rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca Taner Ölmez, Onur Saylak, Seda Akman, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Cenk Kangöz, Ali Berge, Cağrı Atakan, Abdulrahman Yunusoğlu ve Taner Rumeli de dizinin zengin kadrosunu oluşturuyor. Bu güçlü ekip, Deha dizisinin iddialı bir yapım olmasını sağlıyor.

