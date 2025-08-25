Araştırma: 225 milyon yıllık keşif evrim tarihini değiştiriyor

Afrika’nın Zambia bölgesinde 1963’te bulunan ama uzun yıllar göz ardı edilen fosilleşmiş bir uyluk kemiği, dinozorların evrimi hakkındaki bilgilerimizi değiştirebilir. 225 milyon yıl öncesine tarihlenen bu kemik, “silesaur” adı verilen dinozor benzeri sürüngenlerden birine ait. Yeni araştırmaya göre, bu bulgu ilk dinozorların bugüne kadar sanıldığından çok daha büyük olabileceğini gösteriyor.

UNUTULMUŞ BİR FOSİLİN YENİDEN DOĞUŞU

1963’te İngiliz bilim insanları, Zambiya’da memelilere benzeyen sürüngenleri incelerken bu kemiği ortaya çıkardı. Ancak buluntu o dönemde fazla önemsenmedi ve Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde raflarda unutuldu. 2010’lu yıllarda yeniden incelenen fosil, aslında bilimin çok az bildiği silesaurlardan birine ait çıktı.

SİLESAURLAR: DİNOZORLARIN GİZEMLİ AKRABALARI

Silesaurlar, 240 ila 200 milyon yıl önce yaşamış, dinozorlara benzeyen bir sürüngen grubuydu. 2010 yılında ayrı bir grup olarak tanımlandılar. Bazı araştırmacılar onların gerçek dinozor olup olmadığı konusunda hâlâ tartışıyor. Ancak bu son bulgu, dinozorların nasıl evrimleştiğini anlamamızda kritik bir rol oynuyor.

Çalışmanın başyazarı doktora öğrencisi Jack Lovegrove, uyluk kemiğinin büyüklüğünün uzun süredir kabul edilen “ilk dinozorlar küçüktü” görüşünü sorgulattığını belirtiyor. Ona göre, erken dönem dinozorlar düşündüğümüzden daha büyük olabilir ve evrimsel süreçte bazı gruplar küçülmüş olabilir.

EVRİM ANLAYIŞINI DEĞİŞTİREN BİR KEŞİF

Eğer ileride daha büyük fosiller ortaya çıkarılırsa, bu durum dinozorların başlangıçta devasa boyutlara sahip olduğunu, zamanla bazı türlerin küçülerek çeşitlendiğini gösterebilir. Bu da dinozorların evrimsel yolculuğunu bambaşka bir açıdan değerlendirmemizi gerektirecek.