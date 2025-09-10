Araştırma: Amaç duygusu demans riskini yüzde 28 azaltıyor

ABD’de UC Davis Üniversitesi’nin yaptığı uzun soluklu bir araştırma, yaşamda bir “amaç” edinmenin yalnızca psikolojik değil, biyolojik faydaları da olduğunu ortaya koydu. The American Journal of Geriatric Psychiatry dergisinde yayımlanan bulgular, 45 yaş üstü 13 binden fazla kişiyi kapsayan 15 yıllık gözlem sonunda elde edildi. Araştırmacılar, güçlü bir amaç duygusunun bilişsel gerilemeyi geciktirdiğini ve yaşam süresini uzattığını belirtiyor.

AMAÇ DUYGUSU DEMANSA KARŞI KORUYOR

Çalışmanın başyazarı Prof. Aliza Wingo, “Araştırmamız, amaç duygusunun beynin yaşla birlikte dirençli kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Alzheimer riski taşıyan kişilerde bile, bu duygunun hastalığın başlamasını geciktirdiğini tespit ettik” dedi.

Takip edilen katılımcıların bilişsel sağlıkları her iki yılda bir test edildi. Sonuçlara göre, güçlü bir amaç duygusuna sahip olanlar, ortalama olarak bilişsel gerilemeyi iki ay kadar geciktirebildi. Bu durum, mevcut ilaçların sunduğu etkiyle benzerlik taşıyor ancak hiçbir yan etki ya da yüksek maliyet içermiyor.

MAVİ BÖLGELER’DEN İLHAM

Araştırmada, dünyanın uzun ömürlü nüfuslarıyla tanınan “Blue Zones” (Mavi Bölgeler) de incelendi. Bu bölgelerde yaşayan insanların ortak özelliklerinden biri, yaşamlarını anlamlı kılan bir amaç etrafında şekillendirmeleriydi. Gerek topluluk içinde sorumluluk almak, gerekse aile ve sosyal bağları sürdürmek, zihinsel dayanıklılığı artırıcı faktörler olarak öne çıktı.

AMAÇ DUYGUSUNU BESLEYEN KAYNAKLAR

Araştırmacılar, insanların amaç duygusunu farklı alanlarda geliştirebileceğini vurguluyor:

İlişkiler: Aile ve arkadaşlarla bağları güçlendirmek, onlara destek olmak

İş ve gönüllülük: Mesleki faaliyetlere devam etmek, gönüllü çalışmalar yürütmek

Ruhsallık: İnanç ve manevi pratikler, topluluklara katılım

Kişisel hedefler: Hobiler, yeni beceriler öğrenmek, bireysel başarılar

Başkalarına yardım: Günlük iyilikler, bakım verme, dayanışma

Prof. Thomas Wingo ise “Bu çalışma heyecan verici çünkü insanlar kendilerini daha sağlıklı düşünebilir. Amaç duygusu geliştirilebilir bir şey; hayatınıza anlam katan şeyleri bulmak için hiçbir zaman çok erken ya da çok geç değildir” dedi.