Araştırma: Bağırsaklarınız ruh halinizi yönlendiriyor olabilir

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsaklarımızda yaşayan mikropların yalnızca sindirim değil; ruh hali, stres seviyesi hatta karar verme süreçlerimizi bile etkileyebileceğini gösteriyor. Yani siz karar vermeden önce mikrobiyotanız çoktan harekete geçmiş olabilir!

MİKROBİYOTA NEDİR?

Bağırsak mikrobiyotası, sindirim sistemimizde yaşayan trilyonlarca bakteri, virüs ve mantardan oluşan karmaşık bir ekosistemdir. Her bireyin mikrobiyotası genetik, beslenme şekli, doğum biçimi ve yaşam tarzına göre değişir. Ancak bu mikroskobik canlıların sadece sindirime değil, beyne ve davranışlara da etki ettiği artık bilimsel olarak biliniyor.

MİKROPLAR VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞ: BAĞIRSAK-BEYİN EKSENİ

Beyin ve bağırsaklar arasında çift yönlü bir iletişim ağı bulunur. Buna bağırsak-beyin ekseni denir. Bağırsaklardaki bakteriler, nörotransmiter adı verilen kimyasallar (örneğin serotonin, dopamin) üretir. İlginç bir bilgi: Vücudumuzdaki serotoninin yüzde 90'ı bağırsakta üretilir. Bu da mikrobiyotanın ruh halimiz üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyar.





MİKROPLAR STRESİ DE YÖNETİYOR

Yapılan çalışmalar, bağırsak florası bozulduğunda anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği gibi psikolojik sorunların da arttığını gösteriyor. Hatta bazı araştırmalarda, probiyotik takviyesi alan bireylerde stres hormonlarının düştüğü ve daha “pozitif” kararlar alma eğiliminin arttığı görülmüş.

KARARLAR GERÇEKTEN “İÇGÜDÜSEL” OLABİLİR

Bazı kararları neden “içimden öyle geldi” diye açıklıyoruz hiç düşündünüz mü? Bilim insanları bu durumun, mikrobiyotanın bilinçli düşünceye etki etmesiyle ilgili olabileceğini öne sürüyor. Yani sezgisel sandığımız birçok kararın temelinde, bağırsaklarımızda yaşayan canlıların kimyasal mesajları olabilir.