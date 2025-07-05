Araştırma: Bebekler acıyı yetişkinler gibi hissetmiyor

University College London'dan bilim insanları, yeni doğan bebeklerin ağrıya verdiği yanıtların daha önceden düşünüldüğünden çok daha karmaşık ve farklı olduğunu gösteren çarpıcı bir araştırma yayınladı. Çalışma, bebeklerin fiziksel olarak ağrıyı hissedebildiğini ancak bu deneyimi duygusal ya da anlamsal olarak tam anlamıyla işleyemediklerini ortaya koydu.





BEYİNDEKİ ACI AĞI FARKLI AŞAMALARDA OLGUNLAŞIYOR

Çalışmayı yürüten Profesör Lorenzo Fabrizi, "Ağrı, fiziksel, duygusal ve bilişsel boyutları olan karmaşık bir deneyimdir. Ancak yeni doğan bebeklerin beynindeki ağrı işleme ağı henüz tam gelişmemiştir" diyor.

370'ten fazla prematüre ve tam zamanında doğmuş bebek üzerinden elde edilen ileri düzey MRI verileri, beyindeki 'ağrı konnektomu' adı verilen ağın farklı bölgelerinin zamanla nasıl geliştiğini gösterdi.

Araştırmacılar ağrının üç ana bileşenine odaklandı:

Duyusal-ayırt edici (nerede ve ne kadar şiddette),

Duygusal-motivatif (rahatsızlık hissi),

Bilişsel-değerlendirici (anlamlandırma ve yorumlama).

Araştırmaya göre, duyusal ağ yaklaşık 34-36. gebelik haftasında yetişkin seviyesine yaklaşıyor. Duygusal ağ 36-38. haftalarda devreye girerken, anlamlandırma ve yorumlama kapasitesi 42. haftanın ötesine sarkıyor.

PREMATÜRE BEBEKLER AĞRIYA ALIŞAMIYOR

Bu bulgular, aynı ekibin 2023 yılında yayınladığı bir başka çalışmayla da uyumlu. O çalışma, prematüre bebeklerin tekrar eden tıbbi müdahalelere karşı alışkanlık geliş(tir)emediğini ortaya koymuştu. Yani beyinleri, ağrıya maruz kalma sürecine adapte olamıyordu.

Yeni araştırma, bu durumu açıklayan nörolojik altyapıyı da ortaya koyuyor. Henüz gelişmemiş duygusal ve bilişsel ağlar nedeniyle prematüre bebekler aynı ağrıyı defalarca, her defasında sanki ilk kezmiş gibi hissediyor.



