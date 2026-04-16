Araştırma: Boşanmaya götüren en yaygın sebepler belli oldu

Evliliklerin giderek daha kırılgan hale geldiği günümüzde, boşanma oranlarındaki artış dikkat çekiyor. ABD’de yapılan ve boşanmış ya da boşanma sürecindeki 1000 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, çiftler arasındaki en büyük çatışma alanlarını ve evlilikleri sona götüren nedenleri ortaya koydu.

KARİYER ANLAŞMAZLIKLARI İLK SIRADA

Araştırmaya göre çiftler arasındaki en büyük kriz noktası kariyer tercihleri. Katılımcıların yüzde 46’sı, kariyer planları ve iş hayatına dair kararların evliliklerinde en büyük çatışma kaynağı olduğunu belirtti. Bu durum, modern yaşamda iş hayatının ilişkiler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

EBEVEYNLİK ANLAYIŞI İKİNCİ BÜYÜK NEDEN

Boşanma nedenleri arasında ikinci sırada ise çocuk yetiştirme konusundaki fikir ayrılıkları yer aldı. Katılımcıların yüzde 43’ü, ebeveynlik anlayışındaki farklılıkların evliliklerini bitirdiğini ifade etti.

EV İÇİ SORUNLAR DA ETKİLİ

Araştırma, ev içi iş bölümü ve aile ilişkilerinin de önemli birer çatışma kaynağı olduğunu ortaya koydu. Günlük yaşamda yaşanan bu anlaşmazlıkların zamanla büyüyerek evlilikleri sona erdirebildiği vurgulandı.

BOŞANMA KARARLARI ÇOĞUNLUKLA TEK TARAFLI

Anket sonuçlarına göre boşanma kararları çoğu zaman ortak alınmıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 27’si bu kararı birlikte aldığını belirtirken, büyük çoğunluk sürecin tek taraflı başladığını ifade etti.

YENİ EVLİLİKLERDE EN BÜYÜK SORUN UYUM EKSİKLİĞİ

Özellikle evliliğin ilk yıllarında yaşanan boşanmalarda “uyum eksikliği” öne çıkıyor. Araştırmaya göre erken boşananların yüzde 59’u, partnerleriyle uyum sağlayamadıkları için ayrıldıklarını belirtti.

SADAKATSİZLİK VE MADDİ SORUNLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Boşanma nedenleri arasında sadakatsizlik, finansal problemler ve aile desteği eksikliği de önemli yer tutuyor. Uzmanlar, bu faktörlerin ilişkilerde güven ve dengeyi doğrudan etkilediğini belirtiyor.

BOŞANMALAR EN ÇOK 3 İLE 7 YIL ARASINDA

Araştırma, evliliklerin ne zaman sona erdiğine dair çarpıcı veriler de sundu. Buna göre boşanmaların büyük bölümü evliliğin 3 ile 7’nci yılları arasında gerçekleşiyor. 10 yıl ve sonrasında boşananların oranı ise yalnızca yüzde 4 olarak kaydedildi.