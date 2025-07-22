Araştırma: Büyükanne hobileri ömrü uzatıyor

Günümüzde sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı sadece dengeli beslenmek ya da spor yapmakla sınırlı değil. Bilim insanları, özellikle ileri yaşlarda hobilerin özellikle de örgü örmek, bahçeyle ilgilenmek, dikiş dikmek gibi “büyükanne hobileri” olarak bilinen uğraşların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koyuyor.

STRES HORMONLARINI AZALTIYOR

Yapılan araştırmalar, el işi ya da bahçe işleri gibi ritmik ve tekrarlayan hobilerin, kortizol (stres hormonu) seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor. Stresin azaltılması ise kalp-damar hastalıklarından bağışıklık sistemi zayıflığına kadar pek çok riskin azalmasına katkı sağlıyor.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR

2019 yılında Journal of Neuropsychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma; el işi, resim yapma ya da müzikle uğraşma gibi zihni aktif tutan hobilerin, Alzheimer ve demans riskini yüzde 30’a kadar düşürdüğünü ortaya koydu. Düzenli olarak uğraşılan hobiler, beynin farklı bölgelerini harekete geçirerek nöronlar arasında yeni bağlantılar kurulmasına yardımcı oluyor.

SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Toplu olarak yapılan dikiş kursları, bahçe kulüpleri veya örgü grupları, sosyal etkileşimi artırıyor. Sosyal bağların güçlenmesi, depresyon ve yalnızlık riskini azaltıyor ve bu da genel yaşam süresine olumlu etki ediyor.

EL-GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİYOR

Dikiş dikmek, örgü örmek veya ahşap işçiliği gibi hobiler, motor becerileri destekliyor ve el-göz koordinasyonunu koruyor. Bu da yaşa bağlı kas-iskelet sistemi sorunlarının yavaşlamasına katkıda bulunuyor.

HAYATA ANLAM KATIYOR

Araştırmalara göre, hobi sahibi olmak, kişilerin kendilerini daha üretken ve değerli hissetmelerine yardımcı oluyor. Özellikle emeklilik döneminde hayatı anlamlı kılmak, psikolojik olarak sağlığı koruyor ve yaşam beklentisini yükseltiyor.