Araştırma: Çalışanlardan kaç kişi tam zamanlı ofise dönmek istiyor?
Araştırmalar, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönmek istediğini gösterdi.
Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.
Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu.
Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti.
Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.
Covid-19 kısıtlamalarında 2 yıldır evden çalışmaya izin veren çok sayıda şirketin, gelecekte çalışanlarının "hibrit" denilen yarı evden yarı ofisten çalışma modeline geçmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
- Anket sonuçları ortaya koydu: Uzaktan çalışmak daha rahat
- Uzaktan çalışma döneminin sonu: Ofise geri dönüş ve kaybedilecek özgürlükler
- Uzaktan çalışma eşitsizlik konusunda neleri gösteriyor?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı
- India bans 54 Chinese mobile apps
- Rusya'dan ABD'ye sert tepki
- Uzmanlardan 'porno bağımlılığı' için tedavi önerileri
- Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci
- Eski savcı soyadını değiştirdi
- Elazığ'da çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası
- Rus patencinin doping olayı olimpiyatlara damga vurmuştu
- Piyasalarda 'savaş' tedirginliği
- Borsa çakıldı!