Araştırma: Çin'de 4.300 yıllık yeraltı tünelleri keşfedildi

Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinde yer alan ve 4.300 ila 4.500 yıl öncesine tarihlenen Houchengzui Antik Kenti’nde yeni bir keşif, Neolitik çağ şehircilik anlayışını yeniden gündeme taşıdı. 2019’dan bu yana süren kazılarda, kentin savunma yapıları altında kalan bir dizi gizli yeraltı tüneli gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, bu geçitlerin düşman saldırılarına karşı bir kaçış ya da haberleşme ağı olarak kullanıldığını düşünüyor.

YERİN 6 METRE ALTINDA SAKLI BİR AĞ

Son arkeolojik kazılarda keşfedilen tünel sistemi, yerin yaklaşık 1,5 ila 6 metre altında bulunuyor ve yüksekliği 90 cm ile 1,80 metre arasında değişiyor. Toplamda altı farklı tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilirken, bazı geçitlerin doğrudan surların dışına açıldığı ve şehrin dışı ile bağlantı kurduğu görülüyor. Tünellerin kesişim noktalarında yer alan kavşaklar, bu ağın rastlantısal değil, planlı bir şekilde inşa edildiğini ortaya koyuyor.

BİR NEOLİTİK KALE: HOUCHENGZUİ ANTİK KENTİ

Houchengzui, yaklaşık 1,4 milyon metrekarelik (15 milyon ft²) bir alanı kaplıyor ve ilk kez 2005 yılında keşfedildi. Kent, Longshan dönemine (Geç Neolitik Çağ) tarihleniyor ve üç katmanlı savunma duvarları, burçlar, hendekler ve güvenlik kapılarıyla dikkat çekiyor. Son yapılan kazılarda bu savunma yapılarının yanı sıra, yeraltına gizlenmiş tünel ağının da varlığı doğrulandı.

TARİHİ YENİDEN YAZABİLECEK BİR KEŞİF

Tünellerin iyi korunmuş mimarisi, dönemin inşaat mühendisliği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Uzmanlara göre, bu keşif yalnızca Çin değil, dünya arkeoloji tarihi açısından da dikkatle incelenmesi gereken bir gelişme. Houchengzui’deki bu tüneller, Neolitik toplumların askeri zekâsı ve şehir planlaması konusunda şimdiye kadar bilinenden çok daha ileri düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.