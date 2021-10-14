Araştırma: Düşük alkol fiyatları suça teşvik etmiyor
İskoçya'da yapılan bir araştırmaya göre, alkol fiyatlarının ucuzlaması alkole dayalı suç işleme oranlarında dikkate değer bir artış yaratmadı.
Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından yapılan ve 2015 - 2020 yılları arasındaki suç kayıtlarının baz alındığı bir araştırmada, alkolde taban fiyat uygulanması sonrası, alkolün sebep olduğu halk sağlığı ve düzenini tehdit eden suçlarda kayda değer bir artış yaşanmadığı belirlendi.
TABAN FİYAT UYGULAMASI
İskoçya, 2018 yılının mayıs ayında bir ilke imza atarak alkolde taban fiyat uygulanması yönünde karar aldı. Bu yasaya göre, bir birim alkol, yani yaklaşık yüzde 4 oranında alkol barındıran 50 cl biranın taban fiyatı 50 peni olarak belirlendi. Taban fiyat uygulaması ile düşük alkollü içeceklerin fiyatı azalırken yüksek alkollü içeceklerin fiyatında artış meydana geldi. Yetkililer, düşük fiyattan satılan yüksek alkollü içeceklerin aşırı tüketilmesini önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını belirtiyor.
ETKİSİ OLUMLU
Yapılan araştırmalar, yasanın olumlu bir etki ortaya koyduğu yönünde. Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre taban fiyat yasası sonrası İskoçya'daki alkol satışları yüzde 8 oranında düştü, aşırı alkol tüketimine bağlı ölümlerde ise bir önceki yıla oranla yüzde 10 azalma kaydedildi.
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