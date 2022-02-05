Araştırma: Eşiyle diyet yapanlar 2 kat fazla kilo veriyor
Pandemide giderek artan hareketsizlik Türkiye’nin neredeyse dörtte birine 5,3 kilo aldırdı. Yapılan bilimsel araştırmalar, eşlerle birlikte uygulanan diyet programlarının kilo kaybını 2 kat artırdığını gösteriyor. Eş desteği kilo vermek için gerekli motivasyonu sağlarken; stres, düzensiz uyku, hareketsizlik ve düzensiz beslenmenin yarattığı bağımlılıkla mücadeleyi hızlandırıyor.
Yeni tip koronavirüs pandemisi, hareketsiz yaşamı yaygınlaştırdı. 2021’in sonunda yayınlanan Türkiye'nin Hareket Haritası araştırması, pandemide artan hareketsizliğin nüfusun yüzde 23’üne 5,3 kilo olarak geri döndüğünü gösteriyor. 15-69 yaş aralığındaki üç bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin dörtte biri haftada ortalama 3 gün spor yapıyor. Günlük adım sayısı ise 8 bine yaklaşıyor.
Pandemide alınan kiloların sağlıklı yaşamın ön koşullarından düzenli beslenme ve spor alışkanlığına yönelik farkındalığı artırdığını belirten Diyetisyen Tuğba Şaşmaz, “Araştırma çalışmasına göre, Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sporu sağlıklı yaşamın en önemli unsuru olarak görüyor. Bu durum sporun kilo vermek için yalnızca belirli bir dönemde yapılan etkinlik olmaktan çıktığının bir göstergesi. Pandemiyle öncelikler listesinde ilk sıraya yerleşen sağlıklı yaşam, bu yöndeki algı değişimini hızlandırdı” dedi.
STRES, DÜZENSİZ UYKU VE HAREKETSİZLİK BAĞIMLILIK YAPIYOR
Stres, düzensiz uyku ve sağlıksız beslenmenin kilo alma sürecini hızlandırdığını kaydeden Tuğba Şaşmaz, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Bu 3 faktör, hareketsizlikle birlikte aşırı kilo alma sürecinin ana hatlarını oluşturuyor. Yaşamı incir ağacının kökleri gibi dört bir yandan kuşatan bu unsurlar giderek bağımlılığa dönüşüyor. Kilo verme süreci adeta bağımlılıkla mücadeleye dönüşüyor. Kişilerin tek başlarına bu alışkanlıklardan uzaklaşmaları pek kolay olmuyor. Bilimsel araştırmalar eşlerin de sürece dahil edilmesinin kilo vermeyi 2 kat artırdığını gösteriyor. Aynı evin içinde yaşayanlardan yalnızca birinin tek başına yaşam tarzını değiştirmesi çok kolay olmuyor. Ancak eş desteği bu konuda gerekli motivasyonu sağlarken hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme alışkanlığının terk edilmesini de hızlandırıyor.”
KIRILMA NOKTALARI AŞILDIĞINDA BAŞARI KAÇINILMAZ
Sağlıklı kilo vermeye engel olan tüm faktörlerin eşlerin desteği sayesinde etkili mücadele yöntemleriyle ortadan kaldırılabileceğine değinen Diyetisyen Tuğba Şaşmaz, “Kilo verme süreci hızlı başlayıp ilerleyen aşamalarda yavaşlıyor. Kırılma noktası dediğimiz bu dönemde mücadeleyi bırakmayanlar sonuca ulaşabiliyor. Güzellik merkezimizde sunduğumuz kişiye özel zayıflama programı ile sürecin tüm aşamalarını ayrıntılı planlıyoruz. Kırılma noktaları aşıldığında kilo verme oranı azalsa da başarı kaçınılmaz hale geliyor. Bu aşamanın sonunda ihtiyaç halinde bölgesel zayıflama cihazıyla incelme, sıkılaşma, selülit tedavisi, gıdı eritme, çatlak tedavisi, kas geliştirme gibi uygulamaları devreye alıyoruz. Aynı zamanda farklı cilt tiplerine özel sunduğumuz bakımlarla da cildin sıkılaşmasını destekliyoruz” dedi.
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