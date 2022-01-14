Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı: 'Suya limon katmak zayıflatmaz, ekmek tek başına kilo aldırmaz'
Aşırı kilo almak, kalp-damar rahatsızlıklarından diyabete varıncaya kadar birçok hastalığa neden oluyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, bu doğrultuda uygun beslenme önerilerinde bulunurken, doğru bilinen yanlışları sıraladı. Demirkaya, "Suya limon katmak zayıflatmaz, ekmek tek başına kilo aldırmaz" dedi.
Özellikle pandemi nedeniyle evde kalınan günlerde hem hareket eksikliği yaşanıyor hem de sıkıntıdan daha fazla besin tüketiliyor. Bunların yanına sağlıksız beslenme eklenince kilo artışı kaçınılmaz hale geliyor. Böylelikle bağışıklık düşebiliyor, koronavirüs ve mevsimsel gribin yanı sıra kalp-damar rahatsızlıkları ile diyabet gibi birçok rahatsızlığa kapı aralanabiliyor.
Bağışıklığı güçlendirerek zayıflamanın
mümkün olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya,
yapılacak diyetin kişiye özel olması gerektiğini vurguluyor. Her diyetin
herkese uymayacağını, kalori hesabı yapmadan da zayıflanabileceğini belirten
Demirkaya, uygun beslenme önerilerinde bulunuyor ve diyette doğru bilinen
yanlışları sıralıyor.
DEPRESYON İÇİN BALIK
Kış mevsiminde güneş
ışığından en az ölçüde faydalanıyoruz. Ancak az güneş ışığı, depresyon riskini
artıran faktörler arasında yer alırken, depresyon ise kilo alımını
tetikleyebiliyor. Dolayısıyla ceviz, keten tohumu ve balık gibi Omega 3 zengini
gıdaların diyet planında bulunması yarar sağlıyor.
BAĞIŞIKLIĞA MAYDANOZ
Koronavirüs, soğuk
algınlığı, mevsimsel grip için bağışıklığı korumak önemli olduğundan, kış
aylarında düşüşe geçen bağışıklık için çinko ve C vitamini alımına dikkate
etmek gerekiyor. Maydanoz, yumurta, yulaf, kırmızı pancar, avokado, brokoli,
kivi, tahin, kabak çekirdeği gibi besinler, formu korurken bağışıklığı
güçlendiriyor.
DİYET KİŞİYE ÖZELDİR
Herkese aynı beslenme
programı uygulanmaz, bu büyük bir hata olur. Çünkü herkesin ihtiyacı,
alışkanlıkları ve metabolizması farklı olduğu gibi yaşı ve genetik faktörleri
de farklı. Bazı beslenme modelleri diyabet ve Haşimato gibi bazı rahatsızlıklarda
tercih edilmez. Diyet, gerekli tetkikler sonucu kişiye özel olarak
hazırlanmalı.
BİR KİBRİT KUTUSU PEYNİR EFSANESİ
Kalori hesabı
yapılan diyetler yanlış sonuçlar verebiliyor. Eskiden her yerde ‘bir kibrit
kutusu peynir, beş adet zeytin tüketilince zayıflayabilirsiniz’ veya ‘yalnızca
karbonhidratsız beslenerek kilo verebilirim’ gibi diyet efsaneleri konuşulurdu.
Ancak tüm bunlar çok yanlış çünkü sağlıksız ve diyet yapmak sağlıksız beslenmek
demek değil. Zayıf bir bünyeye sahip olduktan sonra fit bedenin hiç önemi yok.
EKMEK VE LİMON
Ekmek tek başına ne kilo aldırıyor ne de zarar veriyor. Unutulmamalıdır ki, ekmeğin kombine edildiği besinler ve ekmek türüne göre bu durum değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, toplumda yine doğru bilinen bir yanlış daha var: Bilinenin aksine suya limon katmak zayıflatmaz, yalnızca ekstra C vitamini alımına yardımcı olur. C vitamini bağışıklık için önemli ama fazlası vücuttan atılıyor.
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