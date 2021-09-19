Araştırma: Günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor
Yapılan son araştırmada, günde 7 bin adım atan kişilerin daha uzun ve sağlıklı yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. I-Min Lee, 10 bin adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok 'pazarlama aracı' olduğunu belirtti.
JAMA Network Open isimli tıp dergisinde bu ay yayımlanan
yeni hakemli çalışmada, orta yaşlılar için günde 7 bin adım atmanın yeterli
ölçüt olacağı belirtildi.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre, çalışma
kapsamında yaşları 38 ila 50 arasında değişen 2 bin 110 kişi ortalama 11 yıl
boyunca takip edildi.
Her gün atılan 7 bin adımın daha uzun ve sağlıklı yaşamı
beraberinde getirdiğine işaret edilen çalışmada uzmanlar mevcut adım sayısını
geliştirmenin de fark yaratabileceğini aktardı.
Haberde uzun yıllardır sıkça tekrarlanan günde 10 bin adım
atılması gerektiği yönündeki tartışmalara da değinilirken, 1960'larda Japon bir
şirketin "10 bin adım ölçer" adı verilen adım izleme cihazı
geliştirdiğine de atıf yapıldı.
Bu bağlamda, Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. I-Min Lee, 10 bin
adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok 'pazarlama aracı' olduğunu belirtti.
Ayrıca Lee'nin 2019'da yaptığı araştırmada da daha düşük
ölüm oranlarının günlük 7 bin 500 adıma varan yürüyüşlerle ilişkisi olduğu
ortaya çıkmıştı.
Son yapılan çalışma, orta yaşlı kişilerin günlük ne kadar yürümesi gerektiğine dair daha fazla fikir verse de henüz ABD federal sağlık yetkililerince önerilen adım sayısı bulunmuyor.
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