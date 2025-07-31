Araştırma: Haftada 4 gün çalışmak performansı yükseltiyor

COVID-19 pandemisinin ardından çalışma hayatında köklü dönüşümler yaşandı. Uzaktan çalışma alışkanlığıyla birlikte çalışanlar arasında tükenmişlik ve verim kaybı tartışmaları öne çıkarken, bazı şirketler çözümü mesai saatlerini azaltmakta buldu. Boston College tarafından yürütülen yeni bir araştırma, haftada dört gün çalışmanın sadece üretkenliği korumakla kalmadığını, aynı zamanda çalışan sağlığına da olumlu katkı sağladığını ortaya koydu.

DAHA KISA MESAİ DAHA SAĞLIKLI BEDEN VE ZİHİN

Araştırma, aralarında ABD, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ın da bulunduğu ülkelerde, toplamda 2.896 çalışanın altı ay boyunca takibini içeriyor. Haftalık çalışma süresi sekiz saat veya daha fazla kısalan çalışanlar, en büyük iyileşmeyi yaşadı. Katılımcıların stres seviyelerinde ve fiziksel rahatsızlıklarda ciddi azalma görülürken; uyku kalitesi, enerji düzeyi ve ruh sağlığı göstergelerinde anlamlı artış rapor edildi.

ÜRETKENLİKTE DÜŞÜŞ YOK AKSİNE ARTIŞ VAR

Araştırmada dört günlük çalışma modeline geçen 141 şirketin verileri, geleneksel beş gün mesaisini sürdüren 12 şirketle karşılaştırıldı. Dört gün çalışan grupta hem fiziksel hem zihinsel iyilik hali belirgin şekilde daha yüksekti.

Ayrıca daha önce Birleşik Krallık'ta yapılan ve 3.300 çalışanın dahil olduğu 2022 tarihli başka bir çalışmada, benzer sonuçlar elde edilmişti. Bu çalışmada işverenlerin %46’sı üretkenliğin aynı kaldığını belirtirken, %34’ü hafif artış yaşandığını bildirmişti.