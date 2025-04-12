Araştırma: Haftasonu egzersizi tüm sporlardan etkili olabilir

Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 12.04.2025 - 15:23

Egzersizi her güne yaymak zaman bulamayanlar için göz korkutucu olabilir. Ancak Çinli ve İngiliz araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, fiziksel aktiviteyi haftanın yalnızca bir ya da iki gününe sıkıştırmanın da sağlık açısından benzer faydalar sağladığını ortaya koydu. Bu bulgular, haftasonu yoğun şekilde egzersiz yapan bireylerin de uzun vadeli sağlık açısından önemli kazanımlar elde ettiğini gösteriyor.

HAFTASONU SPORUYLA DAHA UZUN BİR YAŞAM

Southern Medical University’den Zhi-Hao Li ve ekibi, İngiltere Biobank verilerini inceleyerek 93.000’den fazla kişinin fiziksel aktivite alışkanlıklarını analiz etti. Katılımcılar 37-73 yaş aralığındaydı ve veriler bileğe takılan hareket ölçer cihazlarla toplandı. Sekiz yıllık takip sürecinde yaklaşık 4000 katılımcı hayatını kaybetti.

Haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite yapan ancak bunu yalnızca 1-2 güne sığdıranların, hiç egzersiz yapmayanlara göre tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %32 daha düşük olduğu tespit edildi. Kalp hastalıklarından ölüm riski %31, kansere bağlı ölüm riski ise %21 daha düşüktü.

"DOĞRU" BİR EGZERSİZ YOLU YOK

Harvard Tıp Fakültesi’nden I-Min Lee, çalışmayı şöyle yorumladı: “Aktif olmanın tek bir doğru yolu yok. İster haftaya yayılsın, ister haftasonunda yapılsın, her iki yaklaşım da eşit derecede faydalı.”

Araştırmanın tüm katılımcılarının İngiltere’de yaşadığı ve %97’sinin beyaz olduğu vurgulanarak, daha çeşitli etnik gruplarla yapılacak yeni çalışmaların sonuçları daha geniş kitlelere genellenebilir kılacağı belirtildi.