Araştırma: Her üç beyaz yakalıdan biri, ofise dönmeye zorlandığı için işini değiştirmek istiyor
Pandemi döneminin çalışma hayatına getirdiği en büyük değişikliklerden biri 'uzaktan çalışma' oldu. Yapılan bir anket çalışması özellikle satış, hukuk, pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların üçte birinin, uzaktan çalışma düzenini sonlandırma konusundaki baskılar nedeniyle iş değiştirmek istediğini ortaya koydu.
Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde hayatımıza giren
kavramlardan biri de uzaktan çalışma (home office) oldu. Pek çok büyük şirket,
uzaktan veya hibrit çalışma modeline geçti. Ancak bu her sektör için geçerli değil.
Son olarak, Mmesajlaşma platformu Slack'in bin kişi
üzerinde yaptığı bir ankete göre her üç beyaz yakalıdan biri ofise dönmek
istemediği için iş değiştirmeyi düşünüyor.
Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; satış, hukuk,
pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların
ofise dönmeme konusunda daha kararlı olduklarını oraya koyan araştırmada,
çalışanların işten ayrılmayı istemesinin en yaygın nedenleri olarak personel
maaşını artıramama ve kötü ikramiye olsa da, ofise geri dönmeye zorlanmanın da
önemli bir rol oynadığının altı çizildi.
'UZAKTAN ÇALIŞMA, İŞLETMELERİN PERSONELİ ELİNDE TUTMASINA
YARDIMCI OLUYOR'
Ankete katılanların yüzde 16'sı, geri dönmeleri yönünde bir
talimat almaları durumunda işlerini kesin olarak bırakmayı düşündüklerini
söyledi.
Slack işverenleri çalışma uygulamalarını modern işyerini
yansıtacak şekilde güncellemeye çağırırken, şirket çalışanlarından Chris Mills,
"Bu yıl devam etmesi beklenen önemli işçi çalışma düzeni değişiklikleriyle
beraber şirketler, çalışanların gerçekten ne istediği ile uyumlu hareket
etmeli. Araştırmamız, esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin günleri ve maaş
ikramiyeleri sunmanın işletmelerin personeli çekmesine ve elinde tutmasına
yardımcı olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Ankete katılanların beşte biri ise, işverenlerin ofise
gelmeye karar veren personeli tercih edeceği yönünde bir endişe dile getirdi.
City Pub Group'un CEO'su Clive Watson ise, özellikle gençlerin ofise dönüp kariyerleri boyunca onlara rehberlik edecek danışmanlara erişim sağlayarak fayda kazanabileceklerini ifade etti.
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