Araştırma: Her üç beyaz yakalıdan biri, ofise dönmeye zorlandığı için işini değiştirmek istiyor

28 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde hayatımıza giren kavramlardan biri de uzaktan çalışma (home office) oldu. Pek çok büyük şirket, uzaktan veya hibrit çalışma modeline geçti. Ancak bu her sektör için geçerli değil.

Son olarak, Mmesajlaşma platformu Slack'in bin kişi üzerinde yaptığı bir ankete göre her üç beyaz yakalıdan biri ofise dönmek istemediği için iş değiştirmeyi düşünüyor.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; satış, hukuk, pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların ofise dönmeme konusunda daha kararlı olduklarını oraya koyan araştırmada, çalışanların işten ayrılmayı istemesinin en yaygın nedenleri olarak personel maaşını artıramama ve kötü ikramiye olsa da, ofise geri dönmeye zorlanmanın da önemli bir rol oynadığının altı çizildi.

'UZAKTAN ÇALIŞMA, İŞLETMELERİN PERSONELİ ELİNDE TUTMASINA YARDIMCI OLUYOR'

Ankete katılanların yüzde 16'sı, geri dönmeleri yönünde bir talimat almaları durumunda işlerini kesin olarak bırakmayı düşündüklerini söyledi.

Slack işverenleri çalışma uygulamalarını modern işyerini yansıtacak şekilde güncellemeye çağırırken, şirket çalışanlarından Chris Mills, "Bu yıl devam etmesi beklenen önemli işçi çalışma düzeni değişiklikleriyle beraber şirketler, çalışanların gerçekten ne istediği ile uyumlu hareket etmeli. Araştırmamız, esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin günleri ve maaş ikramiyeleri sunmanın işletmelerin personeli çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Ankete katılanların beşte biri ise, işverenlerin ofise gelmeye karar veren personeli tercih edeceği yönünde bir endişe dile getirdi.

City Pub Group'un CEO'su Clive Watson ise, özellikle gençlerin ofise dönüp kariyerleri boyunca onlara rehberlik edecek danışmanlara erişim sağlayarak fayda kazanabileceklerini ifade etti.