Araştırma: Kadınlarda depresyon bulaşıcı mı?

Bilim insanları, depresyonun yalnızca bireysel bir ruh sağlığı sorunu olmadığını, sosyal ilişkiler yoluyla da etkilerini gösterebildiğini ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre kadınlar arasındaki yakın dostluk ilişkileri, depresyon riskinin paylaşılmasına yol açabiliyor.

ABD’de Stanford Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi’nden bilim insanlarının 2014 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımladığı araştırma, sosyal ilişkiler yoluyla duyguların çevreye aktarılabileceğini ortaya koydu. Facebook üzerinden yapılan deneyde, olumlu ya da olumsuz paylaşımlara maruz kalan kişilerin duygu durumlarının da benzer yönde değiştiği saptandı. Uzmanlar bu bulguların, depresyonun biyolojik anlamda bulaşıcı olmasa da, kadınlar arasındaki güçlü sosyal bağlar nedeniyle duygusal düzeyde yayılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bunun biyolojik bir “bulaşma” değil, duygusal etkileşim yoluyla gerçekleştiğini vurguluyor. Kadınların empati düzeylerinin yüksek olması, duygu paylaşımına açık olmaları ve sosyal bağlarının güçlü olması, depresyon belirtilerinin farkında olmadan birbirine aktarılmasına zemin hazırlıyor.

Psikiyatristler bu duruma “duygusal bulaş” adını veriyor. Buna göre bir kişinin duygu durumu, farkında olunmadan çevresine geçebiliyor. Bu da depresyonun bireysel bir sorun olmaktan çıkıp, yakın sosyal ilişkilerde zincirleme bir etki yaratmasına yol açıyor.