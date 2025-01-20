Araştırma: Kadınların kansere yakalanma olasılığı, erkeklerden iki kat daha fazla

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:51

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:51

Amerikan Kanser Derneği tarafından yayınlanan bir rapora göre, yeni bulgular 50 yaşın altındaki kadınlarda kanser oranlarının erkeklere kıyasla yüzde 82 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kuruluş, bu tablonun akciğer kanserindeki artışları da içerdiğini ve 65 yaşından küçükler arasında kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğunu belirtti.

Artışın nedeninin “çok yönlü” olduğu belirtilen rapora göre, genç erkeklerde kanser oranı 21. Yüzyılın başında düşmüş ve daha sonra dengelenmiş. Kadınlar arasında ise tırmanıyor. Meme ve tiroid kanseri kadınlarda en sık görülen iki tanı türü olarak öne çıkıyor.

Raporun başyazarı ve Amerikan Kanser Derneği'nde gözetim araştırmaları kıdemli bilimsel direktörü Rebecca Siegel, “Meme ve tiroid kanseri, 50 yaşından genç kadınlarda tüm kanser teşhislerinin neredeyse yarısını oluşturuyor” dedi.

Siegel, Good Morning America'ya verdiği demeçte, gençlerde daha yüksek kanser oranlarının “kuşak etkisinin” bir parçası olabileceğini, insanların yaşamlarının erken dönemlerinde ve yaşlandıklarında daha az sıklıkla teşhis edildiğini söyledi.

Amerikan Kanser Derneği'nin baş bilimsel sorumlusu Dr. William Dahut, “İlk kez görüyoruz ki, eğer 65 yaşın altında bir kadınsanız, aynı yaş grubundaki erkeklere kıyasla kansere yakalanma olasılığınız daha yüksek. Diğer bir husus ise, kanser teşhisi sırasında hastaların kansere yakalanma yaşlarında bir değişiklik görüyoruz” açıklamasında bulundu.

2024'TE 2 MİLYON KİŞİYE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon Amerikalıya kanser teşhisi konuldu. Bu sayının bu yıl da benzer olması bekleniyor. Meme kanseri en yaygın teşhis iken, kanser ABD'de ikinci önde gelen ölüm nedenidir.

Büyük ölçüde sigara içenlerin sayısındaki azalmaya bağlı olarak ABD'de kanserden ölüm oranı 1991'den 2022'ye kadar yüzde 34 oranında azaldığı kaydedildi.

Ancak raporun yazarları, ileriye doğru atılan adımların birçok kanser türü için “artan insidans nedeniyle tehlikeye girdiği” konusunda uyarıda bulundu. Örneğin, Amerika'daki kanser ölümlerinin üçüncü önde gelen nedeni olan pankreas kanseri konusunda ilerleme kaydedilmemektedir.

Araştırmacılar ayrıca, kanser ölümlerindeki “endişe verici” eşitsizliklerin devam ettiğini, siyahların prostat, mide ve rahim kanserlerinden ölme olasılığının beyazlara göre iki kat, önlenebilir rahim ağzı kanserinden ölme olasılığının ise yüzde 50 daha fazla olduğunu belirtti.

Amerikan yerlilerinin böbrek, karaciğer, mide ve rahim ağzı kanserlerinden ölme olasılığının beyazlara göre 2-3 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Amerikan Kanser Derneği'nden Dr. Ahmedin Jemal, “Kansere karşı ilerleme, birçok ırksal ve etnik grup için çarpıcı, geniş statik eşitsizlikler nedeniyle engellenmeye devam ediyor” diye konuştu.