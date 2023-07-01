Araştırma: Oral enfeksiyonları azaltan doğal molekül bulundu

Antibiotics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Çinli, Singapurlu ve İsrailli araştırmacılardan oluşan bir ekip, oral enfeksiyonları önemli ölçüde azaltan doğal molekül keşfetti.

Xinhua
Yayınlanma: 01.07.2023 - 07:00
Araştırma: Oral enfeksiyonları azaltan doğal molekül bulundu
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Araştırmaya göre 3,3'-Diindolylmethane (DIM) adı verilen molekül, brokoli, lahana ve Brüksel lahanası gibi turpgil sebzelerde bulunan indole-3 karbinol maddesinin parçalanmasından kaynaklanan düşük toksisiteli bir bileşik.

YÜZDE 92 AZALTIYOR

Araştırmacılar, DIM'in, dişleri kaplayan bakteri biyofilmini yüzde 92 azalttığını buldu. Bu biyofilmler yemek sonrası ağız içindeki nemli ve şekerli ortamda büyüyüp plak oluşturuyor, diş minesine saldırıyor ve çürüklere neden oluyor. Araştırmacılar, DIM'in plak oluşumunu ve diş çürümelerini önlemek için diş macunu ve gargaralara eklenebileceğini kaydetti.

Önceki araştırmalarda, DIM'in aynı zamanda anti kanserojen özelliklere sahip olduğu ve normal hücrelere toksisite uygulamadan çeşitli kötü huylu tümörleri ortadan kaldırdığı bulunmuştu.

Araştırma, Çin'deki Sichuan Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Negev'deki Ben-Gurion Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.


Ağız enfeksiyon boğaz enfeksiyonu

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