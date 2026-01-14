Araştırma ortaya koydu: Diş sayısı yaşlılarda yaşam süresini etkiliyor

Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden araştırmacılar, 75 yaş ve üzerindeki 190 bin 282 yetişkinin sağlık ve diş kayıtlarını inceleyerek diş sağlığı ile ölüm riski arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Çalışma kapsamında her bir diş pozisyonu; eksik, sağlam, dolgulu veya çürük olarak sınıflandırıldı. Elde edilen bulgulara göre, ağızdaki sağlam ve dolgulu dişlerin toplam sayısı, ölüm riskini öngörmede en güçlü gösterge olarak belirlendi.

Araştırmada, eksik veya çürük diş sayısının artmasının, ölüm riskinin yükselmesiyle doğrudan ilişkili olduğu saptandı. Bilim insanları, dolgulu dişlerin de en az sağlam dişler kadar düşük ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Bu sonuç, dişlerin tedavi edilerek korunmasının yalnızca ağız sağlığını değil, genel vücut sağlığını da olumlu etkilediğini gösteriyor.

DİŞ KAYBI NEDEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR?

Araştırmacılar, diş kaybının erken ölüme yol açabileceği iki temel mekanizma üzerinde duruyor:

Kronik inflamasyon: Çürükler ve diş eti hastalıkları, vücutta sürekli bir iltihaplanma sürecine yol açarak bu durumun diğer organlara yayılmasına neden olabiliyor.

Beslenme sorunları: Diş sayısının azalması çiğnemeyi zorlaştırıyor, bu da sağlıklı ve dengeli beslenmeyi engelleyerek genel sağlık durumunu olumsuz etkiliyor.

“AĞIZ KIRILGANLIĞI” UYARISI

Tokyo Bilim Enstitüsü tarafından yapılan güncel bir başka çalışma da bu bulguları destekledi. Diş kaybı, çiğneme ve yutma güçlüğü, ağız kuruluğu ve konuşma zorluğu gibi “ağız kırılganlığı” belirtilerinden üç veya daha fazlasına sahip bireylerin, uzun süreli bakıma ihtiyaç duyma olasılığının 1,23 kat, ölüm riskinin ise 1,34 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, özellikle yaşlılık döneminde yalnızca diş sayısının değil, dişlerin klinik durumunun da düzenli olarak takip edilmesinin, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kritik önem taşıdığını vurguluyor.



KAYNAK: Sciencealert