Araştırma ortaya koydu: Psikopatlar hangi toplumlarda daha çok görülüyor?

Kopenhag Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ingo Zettler liderliğinde yapılan dev araştırmaya göre, yoksulluk, yolsuzluk, gelir adaletsizliği ve şiddetin hâkim olduğu ülkelerde yaşayanlar, daha fazla narsistik, psikopatik ve zarar verici eğilimler taşıyor.

KARANLIK KİŞİLİKLER NASIL ÖLÇÜLDÜ?

Araştırma kapsamında 183 ülke ve ABD’nin tüm 50 eyaletinden yaklaşık 2 milyon kişinin yanıtladığı kişilik testleri analiz edildi. Katılımcıların “karanlık kişilik” eğilimlerini ölçen test sonuçları, Dünya Bankası ve ABD resmi kurumlarının sunduğu yolsuzluk, gelir eşitsizliği, yoksulluk ve cinayet oranlarıyla karşılaştırıldı.

DANİMARKA VE YENİ ZELANDA GİBİ ÜLKELER DÜŞÜK RİSKTE

Araştırmaya göre, Danimarka, Yeni Zelanda gibi düşük yolsuzluk ve yüksek eşitlik düzeyine sahip ülkelerde yaşayanlar, karanlık kişilik özelliklerini daha az taşıyor. ABD özelinde ise Utah ve Vermont gibi daha müreffeh eyaletlerde bu eğilimler görece daha düşük. Buna karşın, yolsuzluğun ve yoksulluğun yaygın olduğu yerlerde daha fazla narsisizm, psikopati ve başkalarına zarar verme eğilimi gözlemleniyor.