Araştırma: Türk halkı 70 yaş üzerini yaşlı buluyor

24 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Genel olarak toplumlarda belirli bir yaşa gelen bireyleri yaşlı olarak tanımlama eğilimi yaygındır... Bir araştırma şirketinin 26-31 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada yaşlılık başlangıcı yüzde 41,4 ile 70 yaş ve üzeri olarak kabul gördü.

2020 yılı verilerine göre yaşlılık başlangıcı yüzde 37,3 ile 60 yaş ve üzeri seçilmişti.

YAŞLILAR ARTIK BİLGİ VE DENEYİM SAHİBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yaşlılık kabul yaşının 60’tan 70’e yükselmesiyle yaşlı denilince akıllara ilk gelen özellik de bakıma muhtaç kişi yerine, bilgi ve deneyim sahibi kişi olarak değişiklik gösterdi.

Araştırmaya göre yüzde 39,6 ile yaşlı denilince ilk olarak akıllara bilgi ve deneyim sahibi kişi geliyor.





İkinci olarak ise yüzde 32,5 ile bakıma muhtaç kişi seçeneği yer alıyor. 2020 yılı verileri değerlendirildiğinde yüzde 36,7 ile ilk olarak bakıma muhtaç kişi, yüzde 32,6 ile bilgi ve deneyim sahibi kişi sonucu yer alıyordu.

YAŞLILAR FİZİKSEL AKTİVİTEYE ÖNEM VERMİYOR

Yaşlılıkta fiziksel aktivitenin önemine dair yer verilen sorularda yüzde 38,5 ile yaşlıların fiziksel aktivitelerin önemine dair bilgi sahibi olmadıkları, yüzde 35,1 ile ne tür fiziksel aktivite yapacaklarını bilmedikleri, yüzde 26,4 ile fiziksel aktivite yaparken oluşabilecek sakatlıklardan çekindikleri görüldü.