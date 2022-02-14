Araştırma: 'Ucuz düğün yapanlar boşanmıyor'

14 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, ABD'de yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının düşük bütçeli düğün yapanlara oranla daha yüksek olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, düşük bütçeli düğün yapanların evliliğinin daha sağlam olduğunu aktaran bilim insanları 25 bin doların üzerinde düğün yapan her 10 çiftten 1’inin üç yıl içinde boşandığına da dikkat çekti. Uzmanlar 3 yıl içinde ortalama boşanma oranının ise her 20 çiftte 1 olduğunun altını çizdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; aynı araştırmada nikah töreni ve düğünlerine en fazla 10 davetli çağıran çiftlerin de 10 yıl içinde boşanma oranlarının yüzde 34 olduğu kayıtlara geçti.

"PAHALI DÜĞÜNLER BORÇ YARATIYOR"

Evlilik konusunda uzmanlaşan düşünce kuruluşu Marriage Foundation tarafından yapılan araştırmayı değerlendiren üst düzey yönetici Harry Benson, “Bu veriler bize ABD’de pahalı düğünlerin evlilik için kötü olduğunu çünkü bir borç yarattığını gözler önüne seriyor” dedi.

Benson açıklamasına, “Bu araştırma genel olarak düğünlerin pahalı olması gerekmediğini gösteriyor ve çiftlerin bu özel günü aileleri ve arkadaşlarıyla kutlamaları için çok ciddi bir miktarı gözden çıkarmamaları gerektiğini kanıtladı” ifadesini kullandı.