Araştırma: 'Ucuz düğün yapanlar boşanmıyor'
ABD'de yapılan bir araştırma, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin evliliklerinin daha sağlam olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan aynı araştırmada nikah töreni ve düğünlerine en fazla 10 davetli çağıran çiftlerin de 10 yıl içinde boşanma oranlarının yüzde 34 olduğu kayıtlara geçti.
Evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, ABD'de yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının düşük bütçeli düğün yapanlara oranla daha yüksek olduğunu tespit etti.
Uzmanlar, düşük bütçeli düğün yapanların evliliğinin daha sağlam olduğunu aktaran bilim insanları 25 bin doların üzerinde düğün yapan her 10 çiftten 1’inin üç yıl içinde boşandığına da dikkat çekti. Uzmanlar 3 yıl içinde ortalama boşanma oranının ise her 20 çiftte 1 olduğunun altını çizdi.
Sözcü'de yer alan habere göre; aynı araştırmada nikah töreni ve düğünlerine en fazla 10 davetli çağıran çiftlerin de 10 yıl içinde boşanma oranlarının yüzde 34 olduğu kayıtlara geçti.
"PAHALI DÜĞÜNLER BORÇ YARATIYOR"
Evlilik konusunda uzmanlaşan düşünce kuruluşu Marriage Foundation tarafından yapılan araştırmayı değerlendiren üst düzey yönetici Harry Benson, “Bu veriler bize ABD’de pahalı düğünlerin evlilik için kötü olduğunu çünkü bir borç yarattığını gözler önüne seriyor” dedi.
Benson açıklamasına, “Bu araştırma genel olarak düğünlerin pahalı olması gerekmediğini gösteriyor ve çiftlerin bu özel günü aileleri ve arkadaşlarıyla kutlamaları için çok ciddi bir miktarı gözden çıkarmamaları gerektiğini kanıtladı” ifadesini kullandı.
İlgili Haberler
- Beylikdüzü'nde düğün salonunun kapısına çarptığı otomobilini sopayla parçaladı
- Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme
- Sakarya'da düğünde büyük kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- STK'nin çağrısıyla 25 kentte protesto yapıldı
- Sevgililer Günü'ne özel klasik arabalı 'sevgi konvoyu'
- Türkiye'nin 'en sevilen aşk şarkıları' belli oldu
- Fırıncıdan görülmemiş 'Sevgililer Günü' kampanyası
- Ünlülerden Sevgililer Günü'ne özel fidan bağışı çağrısı
- Nöroloji uzmanı anlattı: Aşk ve sevgi 'beyinde' oluşuyor
- Araştırma: 'Ucuz düğün yapanlar boşanmıyor'
- Erhan Erkut'tan 'Sistem Çaresiz Eğitim Sizde'
- Lacan ile ‘Psikanalizin Temel İlkeleri’
- Barış Doster: ‘Devletleşirken milletleştik!’