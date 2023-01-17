Araştırmada ortaya çıktı: İlişkiyi bitiren 6 faktör...

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:43

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:43

İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden psikoloji araştırmacısı Peter K. Jonason'ın liderliğindeki bir ekip, romantik ilişkilerle ilgili önceki anketleri ve çalışmaları yeniden analiz etti.

Personality and Individual Differences adlı bilimsel dergide yayımlanan makalede hem uzun hem de kısa vadeli ilişkilerde "oyun bozan" ana faktörler şöyle sıralandı:

İlişkinin karmaşık olması, partnerin kaba, bağımlı veya yapışkan olması, kayıtsızlık ve motivasyon eksikliği.

Araştırma ekibi çoğu psikoloğun ilişkilerdeki en önemli noktalara odaklandığını, sorun çıkaran özelliklerin ise gözardı edildiğini savunuyor.

49 OLUMSUZ FAKTÖR BELİRLENDİ

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yeni çalışmada ilk olarak 49 olumsuz faktör belirlendi. Ekip bunları sınırlandırmak için önceki araştırmalarda yapılan anketlere verilmiş cevapları kullandı.

Bunlardan en önemlisi ABD'nin güneybatısında 285 üniversite öğrencisi ve mezunuyla yapılmış ilişki anketleriydi.

Araştırmacılar bu anketlerde söz konusu 6 olumsuz faktörün öne çıktığını saptadı.

Uzun vadede en itici bulunan faktörler kayıtsızlık ve kabalıktı. Kısa vadede ise yine kabalık ve yapışkan olmak öne çıkıyordu.

Araştırmada kadınların bu tür faktörleri daha fazla önemsediği de saptandı. Makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Kadınlar, daha fazla partner seçeneği olanlar ve tek gecelik ilişkilere daha az ilgi duyanlar, bu faktörleri daha itici buluyor.

Araştırmacılar, "işi bozan" etkenlerin, ilişkilerde arzulanan faktörler kadar önemli olduğunu vurguluyor. O yüzden bunların psikoloji araştırmalarına daha fazla dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.