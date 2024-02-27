Araştırmalar doğruladı: Bekarlar evlilerden daha mutlu!

Evlilik üzerinde yapılan araştırmalarda, insanların evliliğin ardından mutlu veya sağlıklı olmuyor. İşte bilim insanlarının evli ve bekar insanlar üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:04
Araştırmalar doğruladı: Bekarlar evlilerden daha mutlu!
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Bilim insanları, evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Bekar insanların evliler kadar ve hatta bazen evlilerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı.

EVLİLİK UZUN VADEDE KAZANDIRMIYOR

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, evlenmenin uzun vadede refahı artırdığına dair "çok az kanıt" bulunduğunu açıkladı. Araştırmayı yöneten Dr. Bella DePaulo, kitabında bulgularını paylaştı.

Medya ve hatta bilimsel dergiler, evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarıyla dolu. Ancak metodolojik önyargılar göz önünde bulundurularak araştırmaya daha yakından bakıldığında, bu tür iddiaların sıklıkla araştırmanın sonuçlarını yanlış yansıttığı veya abarttığı görülüyor.

İntihar, depresyon, yalnızlık, fiziksel sağlık ve mutluluk üzerine yapılan araştırma örnekleri gözden geçirildiğinde sonuçdeğişkenlik gösteriyor. Kitlesel araştırmalarda, bekar kişilerin genellikle şu anda evli olanlarla benzer mutluluk oranlarına sahip olduğu görülüyor.

Araştırmalarda, evlenmenin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair çok az kanıt var. Hatta yaşam tarzı ele alındığında bekarların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği belirlendi.


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