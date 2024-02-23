AKP'den dikkat çeken İstanbul araştırması: 'Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:32

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:44

31 Mart yerel seçimlerine 1 aya yakın bir süre kala AKP tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'daki duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.

Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.

İktidara yakın Türkiye gazetesindeki habere göre DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarının alacağı oy, İstanbul'daki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. AKP'de anketler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre; DEM Parti yüzde 4'ün üzerinde oy alırsa Ekrem İmamoğlu, YRP yüzde 3,5-4 oy alırsa Murat Kurum'un seçilmesi zorlaşıyor. AKP'nin anketlerinde iki aday arasındaki oy farkının bindelik dilimlerde olduğu ifade ediliyor.

4 İLÇE EL DEĞİŞTİREBİLİR

AKP'de İstanbul'un ilçeleri üzerinden de bir analiz yapıldı. Küçükçekmece'nin AKP'nin adayı Aziz Yeniay'la birlikte CHP'den geri alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda "bıçak sırtı bir yarış" olabileceği belirtiliyor. AKP'de bu değerlendirmeler 'Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'de YRP'nin oyları bölme ihtimali, Üsküdar'da ise seçmen yapısının değişmesine' dayanılarak yapılıyor.

ÜSKÜDAR'IN DEĞİŞİMİ 'LÜKS YERLEŞİM'LE AÇIKLANDI

Habere göre AKP kaynaklarının Üsküdar ile ilgili değerlendirmesinde de ilçenin seçmen yapısının son yıllarda değiştiğine dikkat çekti. Üsküdar'daki bu durumun nedeni ise "yeni yapılan lüks site ve villa gibi yerleşim yerlerine" dayandırıldı. "Üsküdar giderek Kadıköy'leşiyor" denilen analizde "2019 seçimlerinde, Ak Parti'nin adayı ile CHP arasında, AK Parti lehine 3 puanlık bir fark vardı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan'ın önünde tamamladı. Aradaki fark 4 puandan fazla oldu. Son milletvekili seçimlerinde AK Parti, CHP'den 3-3,5 puan fazla oy aldı. 2018 seçimlerinde bu fark 12 puanın üzerindeydi. Bu sonuçlar bize Üsküdar'daki seçmen yapısının da hızla değiştiğini ve CHP seçmen tabanının arttığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.