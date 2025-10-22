Araştırmalar ortaya koydu: Bu şarkı stresi yüzde 65’e kadar azaltıyor

Günümüzün yoğun ve stresli yaşam temposu, kaygı bozukluklarını giderek yaygınlaştırıyor. Ancak bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırma, müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiliz ambient müzik grubu Marconi Union tarafından bestelenen “Weightless” adlı şarkının, kaygıyı yüzde 65 oranında azalttığı tespit edildi.

BİLİMSEL TESTLERLE ORTAYA ÇIKTI

İngiltere merkezli Mindlab International adlı nöropsikoloji laboratuvarı, stres altındaki gönüllüler üzerinde kapsamlı bir test yaptı. Katılımcılara önce zorlayıcı görevler verilerek stres seviyeleri yükseltildi, ardından farklı müzik parçaları dinletildi.

Yapılan ölçümlerde, “Weightless” dinlenirken katılımcıların kalp atış hızında, tansiyonunda ve stres hormonlarında belirgin düşüş görüldü. Araştırmacılar, bu şarkının dinleyenlerde ortalama yüzde 65 oranında kaygı azalması sağladığını bildirdi.

MÜZİKLE BİYOLOJİK UYUM

Marconi Union, parçayı özel olarak bir “rahatlama deneyimi” için tasarladı. Şarkı, 60 vuruş/dakika temposuyla başlayıp yavaş yavaş 50 bpm civarına düşüyor. Bu tempo, insan kalp ritmini yavaşlatıp solunumu dengeleyen bir etki yaratıyor.

Ayrıca parçada ani geçişler veya yüksek ses değişimleri bulunmuyor. Bu da beyindeki alarm mekanizmalarının devreye girmesini engelleyerek zihni sakinleştiriyor.

UZMANLARDAN UYARI: DİREKSİYON BAŞINDA DİNLEMEYİN

Uzmanlar, “Weightless”ın özellikle rahatlama ve uyku öncesi dinlenmesini öneriyor. Ancak şarkının fazla gevşetici etkisi nedeniyle araç kullanırken veya dikkat gerektiren işlerde dinlenmemesi tavsiye ediliyor.

Nitekim araştırmaya katılan bazı gönüllüler, şarkı sırasında “uyku hali” yaşadıklarını belirtti.

HERKESTE AYNI ETKİ GÖRÜLMEYEBİLİR

Psikiyatristler, müzik tercihlerinin kişisel deneyim ve kültürel arka plana göre değiştiğini hatırlatarak, her bireyde aynı düzeyde rahatlama etkisi görülmeyebileceğini vurguluyor.

Uzmanlara göre müzik, kaygı bozukluklarıyla mücadelede yardımcı bir unsur olabilir ancak profesyonel tedavinin yerine geçmez.