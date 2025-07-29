Araştırmalar ortaya koydu: Yürüyüşün faydaları nasıl en üst düzeye çıkarılır?

Yürüyüşün sağlık açısından birçok faydası olduğu kanıtlandı: kalp sağlığını iyileştirir, kan şekerini düşürür, kilo vermek için kalori yakar...

Ancak yürüyüşle ilgili araştırmaların çoğu, insanların ne kadar hızlı yürüdüklerine değil, ne kadar uzun süre yürüdüklerine odaklanıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Japon yürüyüşü (aralıklı yürüyüş olarak da bilinir) olarak popüler hale gelen yürüyüş hızını değiştirmenin ek faydalar sağlayabileceğini gösteriyor.

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU

Araştırmacılar, yürüme hızının insanların sağlığı üzerinde bir fark yaratıp yaratmadığını inceledi. Her gün ne kadar yürüdüklerini ve diyetleri, sigara ve alkol kullanımı gibi diğer sağlıkla ilgili faaliyetlerini bildiren 86.000 kişiyi incelendi. 17 yıl boyunca bu kişilerin ölüm oranlarını takip edildi ve ölüm oranları yürüyüş alışkanlıklarıyla ilişkilendirildi.

Günde en az 15 dakika hızlı yürüyen kişilerin, daha yavaş yürüyenlere göre ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. Her iki grup da bu süre zarfında ölüm riskini azalttı...

Özellikle hareketsiz bir yaşam süren ve egzersiz programına başlamakta zorlanan kişiler için günde 15 dakika bile fayda sağlayabileceği ortaya çıktı.

Sonuçlar, daha hızlı yürüyenlerin ölüm oranlarında en büyük azalma olduğunu gösterirken, uzmanlar daha yavaş yürüyenlerin de bazı faydalar gördüğünü unutmamak gerektiğini açıklıyor.